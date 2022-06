P3 startuje z budową ostatniego magazynu w poznańskim parku logistycznym. Jest najemca

Park P3 Poznań od wielu lat cieszy się bardzo dużą popularnością wśród najemców z różnych branż. Tylko w ciągu ostatniego roku oddaliśmy do użytku i skomercjalizowaliśmy ponad 120 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej w tej lokalizacji. Po zakończeniu budowy ostatniego obiektu całkowita powierzchnia wszystkich magazynów wyniesie ok. 405 tys. mkw. i tym samym będzie to jedna z największych tego typu inwestycji w Wielkopolsce. Cieszymy się, że potencjał tej lokalizacji dostrzegł także nasz wieloletni klient – VAN group - i zdecydował się rozwijać swój biznes w kolejnym z naszych parków - mówi Magda Twarowska, Head of Leasing P3 Logistic Parks w Polsce.