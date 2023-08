P3 Logistic Parks wchodzi rynek Wielkiej Brytanii poprzez nabycie dwóch aktywów logistycznych od Segro. Nieruchomości w Crick i Kettering łącznie liczą powierzchnię 81 tys. mkw.

P3 Logistic Parks rozpoczyna działalność w Wielkiej Brytanii.

Firma nabyła dwie nieruchomości logistyczne od Segro.

Łączna powierzchnia nieruchomości liczy 81 tys. mkw.

Nieruchomości znajdują się w Crick (36 tys. mkw.) i Kettering (45 tys. mkw.).

- Przejęcie tych dwóch aktywów logistycznych, znajdujących się w Wielkiej Brytanii, to kamień milowy w rozwoju P3, gdyż wprowadza nas na kluczowy rynek znany z prężnie działającej branży logistycznej. Kraj ten zawsze był ważnym ośrodkiem handlu międzynarodowego, więc z radością zaoferujemy tam naszą wiedzę i zasoby, zaspokajając zmieniające się potrzeby firm działających w regionie - wyjaśnia Frank Pörschke, dyrektor generalny P3 Logistic Parks.

Dwa pozyskane właśnie aktywa logistyczne mają strategiczną lokalizację, gdyż znajdują się w obszarze tzw. „Złotego Trójkąta”, zapewniając bezproblemową łączność z głównymi sieciami transportowymi i kluczowymi ośrodkami przemysłowymi w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie obiekty powstawały od 2010 r. i były rozwijane zgodnie z nowoczesną specyfikacją klasy A, uwzględniając wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie „Very Good” i są w pełni wynajęte trzem najemcom.

Na potrzeby inwestycji P3 współpracuje z Roebuck, instytucjonalnym menedżerem inwestycyjnym, specjalizującym się w paneuropejskim sektorze logistycznym. Roebuck wspiera wejście P3 na rynek Wielkiej Brytanii swymi szerokimi kompetencjami i licznymi dokonaniami, a wykorzystując doświadczenia przy współpracy z najemcami, będzie zarządzać obydwoma aktywami na początkowym etapie ekspansji P3 w Wielkiej Brytanii.

- Wejście P3 na rynek brytyjski stanowi odzwierciedlenie naszej długoterminowej wizji i naszych strategicznych planów rozwojowych. Uważnie wybraliśmy właśnie te dwa aktywa logistyczne, gdyż pasują one do naszego zobowiązania, jakim jest oferowanie naszym klientom doskonałej jakości usług i pełnej wydajności operacyjnej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju - mówi Otis Spencer, CIO P3 Logistic Parks.

- Ta sprzedaż umożliwiła nam zbycie szeregu stosunkowo niewielkich udziałów, z których wszystkie były przeznaczone do sprzedaży w okresie krótkim lub średnim, co pozwala nam przeinwestować kapitał na rzecz naszego programu skutecznego rozwoju. Świadczy ona również o ciągłej atrakcyjności inwestycyjnej wysokiej jakości aktywów logistycznych po znacznej korekcie wyceny, która nastąpiła w ciągu ostatniego roku - dodaje David Proctor, dyrektor zarządzający ds. inwestycji grupowych w Segro.

Park logistyczny w Kettering. fot. mat. pras.

Warunki transakcji nie zostały ujawnione.

W procesie transakcyjnym P3 doradzał Colliers.

W imieniu Segro działały firmy DTRE i ACRE.

- Te przejęcia to dobra wiadomość, której potrzebuje rynek. Jest to wyraźny dowód na to, że utrzymuje się apetyt inwestorów na aktywa w kluczowych lokalizacjach z perspektywą długoterminowego wzrostu i w zgodzie z kryteriami ESG. Colliers z przyjemnością zaoferował P3 tę pozarynkową okazję i zapewnił ukierunkowane doradztwo podczas ekspansji na nowy teren - mówi Ed Plumley, dyrektor ds. rynków kapitałowych w regionie EMEA w firmie Colliers.

