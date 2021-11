P3 wynajmuje 40 tys. mkw. w Błoniu

Nowy obiekt dla Homli będzie pełnił rolę magazynu centralnego, z którego obsługiwane będą zarówno dostawy do sklepów stacjonarnych w centrach handlowych, jak i zamówienia on-line składanie przez klientów indywidualnych. W dedykowanym obiekcie firma skonsoliduje działania prowadzone dotychczas na ponad dwukrotnie mniejszej powierzchni, w dwóch innych magazynach zlokalizowanych na terenie podwarszawskiego parku.

- Ze względu na dynamiczny rozwój działalności zdecydowaliśmy się na znaczne zwiększenie zajmowanej powierzchni i przeniesienie wszystkich operacji do jednego magazynu, zaprojektowanego i realizowanego specjalnie dla nas - mówi Michał Giebel, dyrektor logistyki Homla.

Budynek będzie miał ponadstandradową wysokość – 12 m w świetle, wzmocnioną posadzkę o nośności 7,5 t oraz najwyższą klasę odporności ogniowej, co w przyszłości pozwoli na zainstalowanie wielopoziomowej antresoli. Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z wymaganiami certyfikacji BREEAM na poziomie very good. Przy jego realizacji użyte zostaną panele z rdzeniem PIR efektywniej izolujące od czynników zewnętrznych. W magazynie zainstalowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED wraz z systemem automatycznego sterowania. Budynek wyposażony zostanie także w instalacje do odzysku wody szarej.

Generalnym wykonawcą obiektu, którego oddanie do użytku planowane jest na I kwartał 2022 r. jest Kajima Poland.

Park P3 Błonie położony jest zaledwie 27 km na zachód Warszawy, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z autostradą A2 (która jest częścią europejskiej trasy tranzytowej E30). W skład parku wchodzi 14 budynków, w których poza typowymi powierzchniami magazynowymi znajdują się również m.in. chłodnie, mroźnie i data center.