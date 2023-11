P3 Logistic Parks, wiodący deweloper i inwestor nieruchomości logistycznych w Europie otrzymał dla parku P3 Warsaw II certyfikat BREEAM na poziomie “Outstanding”- najwyższą możliwą ocenę w tym systemie.

Jest to pierwsza inwestycja P3 w Polsce z tak wysokim wynikiem oraz jednocześnie dopiero trzecia i czwarta hala w Polsce z wynikiem „Outstanding”.

Ocenie w systemie BREEAM International New Construction na poziomie “Outstanding" poddano dwa budynki. Pierwszy to hala WH1 wybudowana dla Inpost (7.200 mkw. powierzchni magazynowej oraz 1.100 mkw. powierzchni biurowej), natomiast drugi to hala WH2 (10.600 mkw. powierzchni magazynowej oraz 1.050 mkw. powierzchni biurowej) wynajęta przez Leroy Merlin.

- Zgodnie z naszą strategią systematycznie wprowadzamy do parków P3 ekologiczne rozwiązania. Zależy nam na tym, by tworzyć projekty, które nie tylko spełniają potrzeby naszych najemców, ale także chronią środowisko i sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi. Obiekt P3 Warsaw II zaprojektowano z myślą o wysokiej efektywności energetycznej i ochronie środowiska naturalnego. Otrzymany certyfikat BREEAM na poziomie „Outstanding” dla budynków w tym parku potwierdza, że są to jedne z najbardziej ekologicznych magazynów w Polsce - powiedział Zbigniew Smyczyński, Senior Development Manager w P3 Logistic Parks w Polsce.

Wprowadzanie zrównoważonych praktyk dotyczących środowiska naturalnego rozpoczęło się jeszcze przed rozpoczęciem budowy pierwszego budynku. Początkowy etap projektu obejmował remediację gruntu, czyli usunięcie zanieczyszczeń występujących w wyniku działalności człowieka. Podczas budowy użyte zostały panele z rdzeniem PIR efektywniej izolujące od czynników zewnętrznych, a na wzmocnionych dachach zamontowane zostały panele fotowoltaiczne oraz panele solarne. W budynkach zainstalowano energooszczędne oświetlenie LED wraz z system automatycznego sterowania DALI. Są one także wyposażone w stały monitoring, który oprócz wielu innych korzyści, pozwala na wykrycie ewentualnych wycieków wody, czujniki ruchu sterujące oświetleniem w pomieszczeniach sanitarnych oraz baterie łazienkowe na podczerwień. Obiekty wyposażone są także w instalacje do odzysku wody szarej, czujniki światła do sterowania oświetleniem zewnętrznym, a do zbierania wody deszczowej zbudowano specjalny system retencyjno-rozsączający. Na wysoką ocenę wpływają także zastosowane rozwiązania zwiększające bioróżnorodność. Na terenie inwestycji zasadzono prawie 100 drzew i blisko 300 mkw. krzewów - odpowiednich do lokalizacji gatunków rodzimych.

Otrzymanie certyfikatu BREEAM na poziomie „Outstanding” jest potwierdzeniem naszych wysokich standardów zrównoważonego rozwoju i zaangażowania w ochronę środowiska. To znaczące osiągnięcie nie tylko dla P3, ale także dla całej branży magazynowej w Polsce. Motywuje nas to jednocześnie do dalszej pracy nad ekologicznymi rozwiązaniami i kontynuowania naszego zobowiązania do tworzenia magazynów, które spełniają najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju - powiedział Jakub Komala, Senior Project Manager w P3 Logistic Parks w Polsce.

W parku zapewniono także udogodnienia, które zachęcają pracowników do korzystania z niskoemisyjnych środków transportu. Łatwo można do niego dojechać transportem publicznym - tuż obok znajdują się przystanki linii autobusowych (linia 234 i 314) i tramwajowych (linia 4 i 41). Na terenie obiektu przygotowano także miejsca parkingowe ze stacją ładowania samochodów elektrycznych, a także wiatę dla rowerów.

Park P3 Warsaw II położony jest w północnej części Warszawy, przy ul. Faradaya, w pobliżu drogi ekspresowej S8. Park znajduje się zaledwie 12 km od centrum Warszawy i 22 km od Lotniska im. Fryderyka Chopina. Dzięki doskonałemu położeniu jest to idealne miejsce do obsługi logistyki miejskiej.

