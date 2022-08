Packeta chce otwierać kolejne magazyny w Polsce

Od początku swojej działalności w Polsce Packeta oferuje polskim e-sklepom możliwość wysyłania przesyłek do zagranicznych odbiorców, ułatwiając ekspansję poza granice kraju.

Współpraca Packety z Pocztą Polską to kolejny krok w rozwoju rynku dostaw e-commerce i wyjście naprzeciw tym z klientów, którzy swoje zakupy robią w sklepach internetowych innych krajów.

Rynek e-commerce na świecie wciąż prężnie się rozwija. Dziś jest to miejsce, do którego swobodny dostęp chce mieć każdy użytkownik internetu. Intensyfikujemy działania na polskim rynku, czego efektem jest rozszerzenie współpracy z Pocztą Polską. W ten sposób dajemy polskim konsumentom możliwość korzystnych cenowo dostaw z zagranicznych e-sklepów do punktów odbioru Pocztex PUNKT – mówi Justyna Andreas, dyrektor zarządzająca Packeta Poland.