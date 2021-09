Paczkomaty dają zarobić. Wyniki InPostu poszybowały

Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 73 proc. do poziomu 695 mln zł, a marża EBIDTA wyniosła 42,1 proc. i wzrosła o ~470 punktów bazowych w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku.

Całkowita liczba Paczkomatów wzrosła o 56 proc. rok do roku do 15.572 urządzeń.

Prognoza na cały 2021 rok pozostaje niezmieniona.

W pierwszej połowie 2021 wolumen paczek w Polsce wzrósł o 53% rdr do 199 milionów, co było efektem zwiększenia liczby skrytek o 74% do prawie 1,9 miliona. Wolumen paczek obsłużonych na rynkach zagranicznych wzrósł o 314% rdr do 2,9 milionów paczek, dzięki zwiększeniu liczby Paczkomatów® w Wielkiej Brytanii o 110% oraz pojemności skrytek o 115%. Nakłady inwestycyjne wzrosły o 53% rdr do 329 mln zł. Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 90% rdr do poziomu 400 mln zł przy poprawie wskaźnika konwersji gotówki do 58% wobec 52% w 1 połowie 2020. Na koniec półrocza spółka zanotowała w Polsce 7 milionów aktywnych użytkowników aplikacji „InPost Mobile”. Ponadto zawarto umowy partnerskie z 6 miastami w ramach programu „Green City”, w ramach którego InPost oferuje szereg innowacyjnych inicjatyw na rzecz środowiska, a wiodący na rynku wskaźnik Net Promoter Score (NPS) dla dostaw do Paczkomatów® w Polsce wzrósł do 72.

W dniu 1 lipca InPost sfinalizował nabycie Mondial Relay, wiodącej francuskiej firmy dostarczającej przesyłki w formacie ‘poza domem’. Wartość transakcji wyniosła 513 mln EUR. W efekcie Grupa InPost stała się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce w formacie „poza domem”. Ponadto, na początku lipca wprowadzono w Polsce InPost Fresh – nową platformę dostaw żywności oraz wdrożono pierwsze autonomiczne Paczkomaty® zasilane z odnawialnych źródeł energii. InPost został także wyróżniony jako jeden z najlepszych pracodawców w Polsce w 2021 roku.

