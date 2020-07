Paczkomaty wyprzedziły kurierów

Według raportu Gemius, aż 61 proc. kupujących w Internecie deklaruje, że paczkomaty są najczęściej wybieraną formą dostawy. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów aż o 9 punktów procentowych w porównaniu do wyników raportu za 2019 rok.

Po raz pierwszy w historii Paczkomaty pobiły w popularności dostawy kurierem, które wybiera 55% badanych – jest to pierwszy tego typu wynik na świecie. Ponadto, aż 68% badanych deklaruje, że możliwość odbioru zakupów przez urządzenia InPost motywują ich do zakupów w konkretnym sklepie internetowym – jest to wzrost o 7 punktów procentowych więcej rok do roku.

Gemius - formy dostawy towary wybierane najczęściej

45% badanych deklaruje także, że możliwość darmowego odesłania towaru w Paczkomacie® jest dla nich aspektem zachęcającym do robienia zakupów w e-sklepach. Ten sposób odesłania zakupów jest drugą najczęściej wybieraną formą zwrotu, zaraz po odebraniu jej osobiście przez kuriera.

Usługi kurierskie InPost także zyskały na popularności – zanotowały więcej wskazań o 3 punkty procentowe wobec wyników badań z 2019 roku, co sprawia, że InPost nadal jest trzecią najchętniej wybieraną firmą kurierską w Polsce.

- Rok 2020 jest przełomowy dla InPostu. Po raz pierwszy w historii światowego e-commerce dostawy do Paczkomatów® pokonały w swojej popularności dostawy kurierem. Jestem przekonany, że Polska jest pierwszym, ale nie ostatnim krajem, w którym dokonuje się taka zmiana. Dostawy do Paczkomatów® są znacznie bardziej ekologiczne niż dostawy kurierskie. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów będzie wymuszać na branży logistycznej wprowadzenie bardziej prośrodowiskowych rozwiązań. Jestem dumny, że Polska jest pionierem w jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań na świecie w zakresie logistyki e-commerce – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.