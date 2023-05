Szykuje się nowa usługa w InPost. Lider usług logistycznych i twórca automatów Paczkomat® rejestruje w Urzędzie Patentowym znak towarowy Paczkomat Pro.

InPost rusza z nowym projektem.

Paczkomat Pro - czym będzie nowa usługa?

Co nowego szykuje InPost?

Jak podaje dlahandlu.pl, Rafał Brzoska w czasie konferencji wynikowej powiedział, że Paczkomat Pro to innowacyjna funkcjonalność, która pojawi się w maszynach InPostu w Polsce już w najbliższym czasie. Więcej informacji jednak nie podano.

Według klasyfikacji nicejskiej znak towarowy został zarejestrowany w UP jako: Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania; urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe; urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawania paczek oraz usługi kurierskie.

Założony przez Rafała Brzoskę InPost to platforma dostaw dla e-commerce, która zrewolucjonizowała rynek przesyłek w Polsce. Pierwsze Paczkomaty® oznaczone żółto-czarnym logo pojawiły się w Krakowie w 2009 roku. Dziś to sieć ponad 20 000 maszyn.

