Panattoni buduje BTS dla Solaris pod Poznaniem

Panattoni po raz kolejny wesprze rozwój klienta w ramach jednej lokalizacji, dostarczając magazyn zlokalizowany przy hali produkcyjnej. Tym razem deweloper zrealizuje obiekt BTS o powierzchni 10 000 m kw. dla firmy Solaris Bus & Coach - jednego z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów – będącej częścią hiszpańskiej grupy CAF.

Inwestycja powstanie w Bolechowie k. Poznania, 150 m. od istniejącego zakładu. Na potrzeby realizacji Panattoni zakupiło od firmy Solaris wydzieloną wcześniej nieruchomość, którą przygotuje do prowadzonych operacji do połowy 2022 r. W obiekcie magazynowane będą części wykorzystywane do produkcji pojazdów w sąsiadującej hali, a sama inwestycja spełni kluczową rolę w łańcuchu dostaw części i podzespołów do produkcji autobusów i trolejbusów. Deweloper zadba o odpowiednie połączenie budynków – zarówno pod kątem infrastruktury drogowej, jak i mediów.

–Realizacja dla firmy Solaris to doskonały przykład, że owocna współpraca zaczyna się na długo przed startem budowy. Wsparcie na etapie wczesnych rozmów, czy przygotowania harmonogramu prac, nasze know-how, a także doświadczenie i elastyczność okazały się kluczowe dla naszego klienta. Możemy zapewnić, że dowieziemy tę realizację tak sprawnie, jak autobusy Solaris miliony pasażerów w całej Europie – mówi Marek Foryński, dyrektor zarządzający BTS, Panattoni.