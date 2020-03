Panattoni buduje BTS w Czeladzi

W ramach tego przedsięwzięcia powstanie budynek magazynowy o łącznej powierzchni 67 009 m kw., z czego 2 177 m kw. zajmie dwukondygnacyjne biuro. W obiekcie będą magazynowane, sortowane i komplementowane produkty zamawianie przez klientów z Polski i Europy.

W Czeladzi zatrudnienie znajdzie kilkaset osób. To właśnie na ich potrzeby zaprojektowano ok. 1 800 m kw. strefy rekreacyjnej. W jej skład wejdzie wielofunkcyjne boisko dostosowane do gry w piłkę nożną, tenisa, siatkówkę i koszykówkę, dwa obszary do gry w minigolfa, stół do gry w ping-ponga oraz strefa grillowa. Przy obiekcie znajdzie się też parking zewnętrzny z pętlą autobusową i przystankiem, co znacznie ułatwi dojazd pracownikom.

Zdaniem Marka Dobrzyckiego, Managing Directora z Panattoni: „Inwestycja w Czeladzi jest nie tyko przykładem zastosowania rozwiązań, które znacząco wspomagają szybki rozwój e-commerce, ale także tych, które zwiększają komfort pracy zatrudnionych osób. Tym samym zmienia się oblicze obiektów magazynowo-przemysłowych – to już nie typowe hale, ale kompleksy logistyczne z rozbudowaną ofertą udogodnień dla pracowników.”

Nowy obiekt Panattoni będzie zlokalizowany w strategicznej wschodniej części Czeladzi, w sąsiedztwie węzła dróg krajowych nr 94 (Wrocław – Kraków) oraz nr 86 (Katowice – Łódź). Do autostrady A4 jest stąd 12 km, a do A1 – 15 km. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach położony jest w odległości zaledwie 21 km.

Panattoni specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych obiektów build-to-suit (BTS) dopasowanych do indywidualnych potrzeb najemców, zwłaszcza łączących branżę tekstylną i sportową ze sprzedażą odzieży w internecie. Na 9,6 miliona m kw. zrealizowanych do dziś w Europie, blisko 3 mln m kw. powierzchni przypada na projekty dedykowane najemcom, przygotowane ściśle według określonych wytycznych przyszłych użytkowników. Obejmują one zarówno powierzchnie produkcyjne, jak i duże centra dystrybucyjne, dostosowane również do potrzeb e-commerce, m.in. dla Amazon (blisko 1 mln m kw. powierzchni ogółem), H&M, Decathlon, Smyk, a nawet obiekty przeznaczone do recyclingu tekstyliów, jak np. powierzchnia dla Grupa VIVE w Panattoni Park Kielce.