Panattoni buduje dla globalnej marki w Wielkopolsce. To będzie najbardziej ekologiczny magazyn w Polsce

Panattoni z kolejną realizacją szytą na miarę dla globalnej marki.

Światowy lider logistyki skorzysta z 32,tys. mkw. powierzchni w ramach obiektu BTO.

Inwestycja powstaje w Robakowie pod Poznaniem.

Budowa nowej inwestycji ruszyła w maju br., a już na przełomie 2022 i 2023 r. klient uzyska dostęp do nieruchomości. Ponad 20 tys. mkw. zajmie automatyczna sortownia paczek. Inwestycja przejdzie certyfikację metodą BREEAM, zostanie wyposażona m.in. w fotowoltaikę o mocy 900 kWp i pompy ciepła.

Na miarę i błyskawicznie

Panattoni nieustannie rozbudowuje swoje portfolio projektów BTS, które firma zrealizowała dla licznych międzynarodowych marek, jak Amazon, Carrefour, H&M, Weber, czy globalnych firm logistycznych jak DSV, czy DB Schenker.

Obecnie deweloper blisko połowę powierzchni dostarcza w formule Build-To-suit, a tym razem buduje obiekt BTO o powierzchni 32,tys. mkw. dla firmy działającej w ponad 200 krajach. Realizacja zaawansowanego technologicznie obiektu ruszyła w maju, a już na przełomie 2022 i 2023 r. zostanie udostępniony klientowi w ramach wczesnego dostępu, by mógł rozpocząć implementację własnych usprawnień.

Deweloper przygotuje m.in. ok 23 tys. mkw. pod zautomatyzowany proces sortowania paczek, który odbywać będzie się na trzech poziomach. Ponadto w realizacji znajdzie się ok. 300 doków przeładunkowych. Zgodnie z wymaganiami klienta, Panattoni wzmocni także nośność posadzki. W obiekcie zatrudnienie znajdzie ponad 800 osób.

Inwestycja, zgodnie z rygorystycznym standardem Panattoni oraz klienta, powstanie w sposób zrównoważony i jako pierwsza w Polsce może osiągnąć poziom certyfikacji BREEAM Outstanding. Obiekt zostanie wyposażony w pompy ciepła wspomagające ogrzewanie hali przez 70 procent okresu grzewczego. Ponadto inwestycję zasili instalacja fotowoltaiczna o mocy 900 kWp. Deweloper zaimplementuje również rozwiązania ograniczające zużycie wody m.in. zagospodarowując tzw. deszczówkę, która będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych. Zwiększona zostanie również izolacyjność hali.

Po raz kolejny szycie na miarę w wykonaniu Panattoni doskonale łączy implementację szeregu zaawansowanych technologii z bardzo szybkim tempem realizacji, które pozwala na wczesne rozpoczęcie zagospodarowywania przestrzeni przez klienta. Stawiając na BTO, firma ma pewność, że Panattoni dostarczy produkt skrojony na miarę, w terminie i wysokiej jakości wykonania. Światowi liderzy potrzebują indywidualnego podejścia, dlatego nasze portfolio nieruchomości typu BTS cały czas rośnie – mówi w Katarzyna Kujawiak Development Director Panattoni.

- Dla firm logistycznych dostarczyliśmy już w Europie kilka milionów metrów kwadratowych, a nasze doświadczenie procentuje także w inwestycjach szytych na miarę. Nasze know-how pozwala poszerzać perspektywę klientów, dlatego regionalni, jak i globalni liderzy tak chętnie na nas stawiają - dodaje.

Obiekt BTO powstaje w Robakowie, w niedalekiej odległości od drogi S11 – która docelowo połączy Koszalin i okolice Bałtyku z województwem śląskim. Inwestycja jest również doskonale położona względem austostrady A2, łączącej najważniejsze ośrodki w tej części Europy – Warszawę, Łódź, Poznań i Berlin. Realizacja znajdować się będzie niecałe 20 km od centrum stolicy regionu. Wielkopolska z populacją ok. 3,5 mln zapewnia doskonały dostęp do pracownika. Dodatkowo w województwie uczy się ok. 120 tys. studentów.