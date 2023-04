Zakłady produkcyjne stały się specjalnością Panattoni. Firma buduje zakład produkcyjny dla giganta branży AGD i elektronicznej w formule BTO w zachodniej Polsce. Wartość inwestycji to ponad 80 mln euro.

Panattoni z kolejnym zakładem produkcyjnym dla globalnego giganta.

Jeden ze światowych liderów branży AGD i elektronicznej już pod koniec 2023 roku skorzysta z fabryki o powierzchni ponad 40 tys. mkw.

Zakłady produkcyjne specjalnością Panattoni.

Po markach jak BSH, Leviat, Weber, Danfoss, czy Reynears Aluminium, przyszedł czas na kolejnego giganta w swojej branży.

Panattoni blisko połowę obiektów dostarcza obecnie w formule BTS (build-to-suit), a znaczna część z nich to zakłady produkcyjne lub realizacje będące zapleczem dla istniejących fabryk.

Obecnie Panattoni realizuje m.in. inwestycję w formacie BTO (build-to-own), szytą na miarę globalnego lidera elektroniki. W zachodniej Polsce dostarczy obiekt o powierzchni 40 800 mkw.

W ramach realizacji fabryki, Panattoni wzmocni posadzkę do nawet 20 ton, co pozwoli na implementację rozwiązań z zakresu automatyki całego ciągu technologicznego wymaganego przez klienta w procesie produkcji. Deweloper był również odpowiedzialny za zabezpieczenia i przygotowanie gruntów, a także dostarczy infrastrukturę drogową w obszarze inwestycji. Jest też zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączeniowej, która wynosi 16 MW.

Po raz kolejny potwierdza się, że do realizacji formatu BTO potrzeba dewelopera elastycznego, responsywnego, z odpowiednim know-how. Dla naszego klienta jesteśmy niezbędnym wsparciem, jednocześnie pozostając otwartym na zmiany i gwarantując dotrzymanie harmonogramu – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

- W ostatnich latach specjalnością Panattoni stały się zakłady produkcyjne. Po międzynarodowym markach jak BSH, Leviat, Weber, Danfoss, czy Reynears Aluminium, przyszedł czas na kolejnego giganta w swojej branży, tym razem elektronicznej. Doświadczenie Panattoni, a także rosnące zjawisko nearshoringu, pozwalają stale powiększać nasze portfolio, na co jesteśmy gotowi - dodaje.

Fabryka zostanie przygotowana zgodnie z wysokim standardem zrównoważonego budownictwa Panattoni i przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Deweloper zaimplementuje rozwiązania z zakresu energooszczędności i oszczędności wody, przygotuje infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych, a także zielone strefy relaksu z ekologicznymi meblami. W pomieszczeniach biurowych Panattoni zadba o odpowiednią akustykę, jakość powietrza, a także zwiększony dostęp światła dziennego.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl