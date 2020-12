Panattoni buduje nowe magazyny w Poznaniu

Pora na Poznań. City Logistics Poznań East to pierwszy park miejski budowany przez Panattoni w stolicy Wielkopolski. Powstaje w północno-wschodniej części Poznania tuż przy trasie 92 (Warszawa-Świecko). Do centrum miasta jest stąd zaledwie 8 km. To położenie docenił już pierwszy najemca, OneDayMore – producent zdrowej żywności typu płatki śniadaniowe oraz przekąski. Firma wynajęła 8600 m kw. w ramach pierwszego z budynków. Znajdzie się tu zarówno strefa magazynowa (4300 m kw.), produkcyjna (3400 m kw.) oraz biurowa (875 m kw.). Obiekt zostanie przystosowany do produkcji żywności i jej przechowywania. Powstaną m.in. powierzchnie z kontrolowaną temperaturą, a zastosowane rozwiązania będą spełniały wysokie wymogi HACCP.

- Po Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie przyszła pora na Poznań. To nasz pierwszy park miejski w stolicy Wielkopolski. Bogaty rynek zbytu oraz liczba mieszkańców przekraczająca 530 tys. musi budzić zainteresowanie firm, które w czasach szybkiego rozwoju e-commerce, chcą jak najbardziej skrócić dystans do końcowego odbiorcy towaru. Ale nie tylko. Poprzez swoją infrastrukturę drogową, Poznań zapewnia także dobre połączenie z resztą Polski i jest atrakcyjny dla firm handlujących z krajami zachodniej Europy, zwłaszcza Niemcami – mówi Katarzyna Kujawiak, Development Director, Panattoni.

- Nowy obiekt produkcyjno-magazynowy w Poznaniu doskonale wpisuje się w nasze potrzeby i strategię rozwoju. Ruszy tutaj produkcja roślinnych zamienników mięsa, które będą dystrybuowane nie tylko w kraju, ale i w Europie. Lokalizacja ta zdecydowanie to ułatwi i znacząco skróci czas realizacji zamówień - potwierdza to Dariusz Haraj, CEO OneDayMore.

W ramach City Logistics Poznań East powstaną dwie hale o łącznej powierzchni 32,2 tys. mkw. Pierwsza, budowana w formule BTS, będzie w całości zajęta przez firmę OneDayMore. Druga - o powierzchni 21 600 m kw. – będzie nowoczesnym budynkiem klasy A, umożliwiającym elastyczne kształtowanie powierzchni magazynowych. Najmniejszy z modułów będzie miał 1100 mkw., co zaspokoi wymagania klientów z różnych branż. Dzięki strategicznej lokalizacji nadaje się zarówno dla firm z sektora e-commerce jak i tych, którym zależy na operacjach prowadzonych w zasięgu strefy miejskiej, ale także - ze względu na pobliską sieć dróg – na terenie całego kraju i za granicą, zwłaszcza w Niemczech. Obie hale będą certyfikowane w systemie BREAAM na poziomie „Very Good”.