Panattoni buduje w Zgorzelcu. W roli głównej e-commerce

Panattoni Park Zgorzelec. fot. mat. prasowe









Dodano: 12 mar 2021 11:51

Panattoni wystartował z realizacją Panattoni Park Zgorzelec o powierzchni ok. 70 tys. mkw. To kolejna inwestycja dewelopera w regionie przygranicznym z Niemcami, dedykowana rozwiązaniom 3 PL. Park ma już pierwszego najemcę – firmę ID Logistics, która zajmie 44,5 tys. mkw. na potrzeby realizacji operacji dla sektora e-commerce. Panattoni zapowiada również podniesienie standardu certyfikacji inwestycji do BREEAM na poziomie Excellent.