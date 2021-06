Panattoni buduje we Wrocławiu. Powstanie fabryka urządzeń medycznych

Panattoni, otwiera drzwi globalnemu dostawcy technologii dla ortodoncji i stomatologii odtwórczej na rynku EMEA.

Deweloper wybuduje pierwszy w Europie zakład produkcyjny firmy - inwestycja o powierzchni ok. 40 000 m kw. powstanie we Wrocławiu i zostanie otwarta już w styczniu 2022 roku. Dzięki niej zatrudnienie znajdzie aż 2500 osób.

Fabryka powstanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przejdzie certyfikację LEED na poziomie Gold.

Pierwszy taki obiekt w Europie

Panattoni po raz kolejny otwiera drzwi do nowych rynków globalnemu przedsiębiorstwu, któremu dostarczy zakład produkcyjny we Wrocławiu i będzie to pierwsza fabryka firmy w Europie. Obiekt pozwoli obsłużyć region EMEA (Europa, Afryka, Bliski Wschód) i dotrzeć do nawet 150 mln potencjalnych klientów.

Panattoni zrealizuje fabrykę o powierzchni 40 000 m kw., z czego 20 000 m kw. zajmie rozbudowana strefa produkcyjna. Ponadto inwestor skorzysta z tzw. clean roomu, czyli pomieszczenia o ściśle kontrolowanych parametrach środowiskowych. W zakładzie firma będzie produkować przede wszystkim aparaty ortodontyczne, a nowa fabryka pozwoli dostarczyć na kolejne rynki przezroczyste, zdejmowane nakładki stosowane w prostowaniu zębów, produkowane przy wykorzystaniu technologii cyfrowej i 3D. Dolnośląska fabryka zostanie otwarta już w styczniu 2022 r., a zatrudnienie znajdzie w niej docelowo aż 2500 osób.

- To dla nas ogromna nobilitacja, że kolejne globalne przedsiębiorstwo podejmując tak ważny krok w rozwoju stawia na współpracę z Panattoni. Nasza pozycja lidera w dostarczonej powierzchni przemysłowej, potwierdzona przez ostatni ranking PropertyEU procentuje, a doświadczenie, nabywane z kolejnymi zaawansowanymi realizacjami, okazuje się kluczowe dla partnerów z drugiego końca świata – ze Stanów Zjednoczonych, czy m.in. Chin. Inwestycja cieszy ogromnie także ze względu na jej wpływ na region, postrzeganie Polski na świecie i przede wszystkim lokalny rynek pracy. Ponadto będzie stanowiła wzór zrównoważonego budownictwa. To po raz kolejny potwierdza, że Panattoni dostarcza obiekty istotne zarówno dla rozwoju lokalnych rynków, jak i całej branży nieruchomości - komentuje realizację Damian Kowalczyk, Development Director w Panattoni

Zielone źródło zaawansowanych technologii

