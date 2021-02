Panattoni certyfikował w 2020 roku 2,6 mln mkw. magazynów

Panattoni podsumowuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tylko w 2020 roku firma uzyskała zielone certyfikaty dla 2,6 mln mkw. zrealizowanej powierzchni zdobywając m. in. BREEAM na poziomie Outstanding za najbardziej ekologiczny budynek przemysłowy na świecie. W portfolio Panattoni znalazły się również certyfikaty BREEAM Excellent i Very Good, a także DGNB na poziomie Gold. Deweloper robi kolejny krok m.in. wdrażając energię pochodzącą z odnawialnych źródeł (OZE) czy rozszerzając certyfikację BREEAM na poziomie Excellent.

Panattoni weszło w 2021 rok z ogromnym optymizmem, który napędzają dotychczasowe osiągnięcia firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tylko w ub. r. deweloper zwiększył liczbę certyfikowanych powierzchni o 2,6 mln m kw. i teraz ma na swoim koncie aż 4,6 mln m kw. powierzchni potwierdzonej zielonymi certyfikatami. Najbardziej widowiskowy to BREEAM Outstanding dla czeskiego projektu Panattoni Park Cheb South który zdobył rekordową punktację 90,65 proc. i znalazł się również na short liście BRE w konkursie BREEAM Awards 2021. Ponadto czeski odział dewelopera z sukcesem ubiegał się o BREEAM Excellent dla Panattoni Park Stříbro, Panattoni Park Cheb i Panattoni Park Brno Airport. Zielona polityka Panattoni realizowana jest na wszystkich rynkach, na których obecna jest firma. Najbardziej spektakularne wyniki pod względem ilości zielonej powierzchni Panattoni osiągnęło w Polsce uzyskując certyfikację metodą BREEAM dla obiektów o łącznej powierzchni 1,6 mln m kw. z czego aż pół miliona to ocena Very Good; a także w Niemczech. Tu aż 600 000 m kw. otrzymało DGNB na poziomie Gold i cztery projekty mają zielone dachy. W Wielkiej Brytanii Panattoni wprowadza na szeroką skalę fotowoltaikę, korzysta z farm wiatrowych, a także ogranicza wykorzystanie betonu w konstrukcji hal.

- Ubiegły rok był dla nas czasem szalonym, pełnym rewolucyjnych zmian. Innowacyjna koncepcja Go Earthwise with Panattoni, nowy standard obiektów, włączając w to nowe elewacje z przeszklonymi częściami biurowymi, ładowarki do samochodów elektrycznych, realne wprowadzenie zieleni na szeroką skalę, nowy design małej architektury jak strefy relaksu, wiaty rowerowe czy przystanki autobusowe oraz wstąpienie do PLGBC i ostatecznie 2,6 mln m kw. certyfikowanej powierzchni – działo się naprawdę dużo, ale traktujemy to jak ekologiczne paliwo, które napędzi naszą działalność w tym roku – jeszcze intensywniejszą niż w 2020 - mówi Robert Dobrzycki, CEO Panattoni podsumowuje:

Panattoni przyśpiesza kroku i rozszerza działania. Od 2021 r. deweloper stawia na odnawialne źródła energii i zmniejsza wykorzystanie energii pierwotnej.

Jak komentuje Emilia Dębowska, Sustainability Manager w Panattoni: „Nawiązaliśmy współpracę z dostawcami energii, która w 100 proc. pochodzi z odnawialnych źródeł. Będzie ona napędzać parki w kilkunastu lokalizacjach – w pierwszej kolejności na Śląsku i Warszawie”.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl