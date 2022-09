Panattoni zrealizował obiekt o powierzchni 10 tys. mkw. dla Solaris Bus & Coach. Zaplecze magazynowe dla fabryki w Bolechowie spełni kluczową rolę w łańcuchu dostaw części i podzespołów. Otwarcie odbyło się 29 września.

Panattoni oddając obiekt w Bolechowie k. Poznania, dopisuje kolejną udaną realizację, wspierającą procesy produkcyjne swojego klienta.

Solaris korzystać będzie z magazynu o powierzchni 10 000 m kw., który powstał zaledwie 150 metrów od fabryki i jest z nią połączony w zakresie infrastruktury drogowej oraz mediów.

W obiekcie magazynowane będą części przeznaczone do produkcji autobusów i trolejbusów w sąsiedniej hali.

- Firma Solaris to ponad 25 lat historii produkcji innowacyjnych i ekologicznych pojazdów. Ponad 20 000 wyprodukowanych autobusów, które wyznaczały kierunek branży w całej Europie. To wspaniałe uczucie stać się częścią tej historii, a przy tym dołożyć kolejną cegiełkę do zielonej rewolucji w transporcie na Starym Kontynencie - mówi Marek Foryński, BTS Managing Director w Panattoni.

Panattoni zarówno w części biurowej, jak i magazynowej zaimplementowało zaawansowane rozwiązania służące do detekcji dymu. W obszarze wielopoziomowych podestów magazynowych firma rozbudowała wentylację bytową, system oddymiania, czy dodatkowe poziomy instalacji tryskaczowej. Dostosowano również rozmieszczenie oświetlenia oraz liczby i układu hydrantów wewnętrznych do układu regałów.

- „Inwestycja w Bolechowie to nie tylko kolejny pokaz efektywnego wsparcia zakładu produkcyjnego, ale też elastyczności Panattoni. Mimo zmian koncepcji w trakcie realizacji, dostarczyliśmy obiekt w bardzo dobrym czasie i wyposażyliśmy go w szereg zaawansowanych technologii. Nasze kompetencje pozwoliły na ekspansję w miejscu, które firma Solaris doskonale zna i które od lat pozwala docierać do najważniejszych rynków w Europie” - dodaje Michał Chodecki, BTS Development Director w Panattoni.

Zarówno przygotowywany przez Panattoni obiekt BTS, jak i istniejący już zakład, położone są w strategicznej lokalizacji, ok. 8 km. od granic Poznania i 20 od jego centrum. Ponadto 25 km od budynków przebiega autostrada A2 łącząca m.in. Berlin, Łódź i Warszawę, a nieco ponad 20 km droga ekspresowa S11, która docelowo połączy Katowice na południu, z Koszalinem na wybrzeżu Bałtyku.

Panattoni realizując obiekt magazynowy dla Solaris wzmocniło dach, na którym zamontowane zostały 572 ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 260,3 kWp, a rozkład paneli dostosowany został do rozłożenia klap oddymiających i świetlików. Ponadto na terenie inwestycji stanęły stacje ładowania o mocy 80 kWp. W planach jest również doposażenie w systemy fotowoltaiczne m.in. hali odbiorów i nowego obiektu serwisowego. Panattoni realizuje również koncepcję zadaszenia parkingów osobowych wiatami wyposażonymi w ogniwa fotowoltaiczne. Inwestycja przejdzie certyfikację metodą BREEAM.

