Panattoni inwestuje w Łodzi. Wkrótce nowy magazyn miejski

ABB sfinalizowała proces sprzedaży nieruchomości przemysłowo-magazynowych zlokalizowanych w Łodzi przy ulicy Lodowej z deweloperem powierzchni magazynowych Panattoni Europe.

Wysokość transakcji sprzedaży nieruchomości jest poufna.

Agencja doradcza Corees Polska koordynowała zamknięcie procesu.

ABB jest globalną firmą technologiczną, która zatrudnia około 110 tys. pracowników w ponad 100 krajach. W Polsce ABB prowadzi pełen zakres działalności biznesowej zatrudniając ponad 5000 pracowników.

- W ABB takie transakcje nie zdarzają się często. Pomimo trwającej pandemii udało się nam zamknąć sprzedaż na satysfakcjonujących wszystkie strony warunkach i zgodnie z harmonogramem, mimo krótkiego czasu, jaki był przewidziany na całą transakcję. Chciałbym również podkreślić bardzo dobrą współpracę zarówno z brokerem, jak i kupującym - mówi Janusz Machnicki, dyrektor ds. nieruchomości Hub Polska, ABB.

Do tej pory firma Panattoni zrealizowała tu projekty o łącznej powierzchni ponad 14 milionów metrów kwadratowych. Są to zarówno wielofunkcyjne budynki magazynowe jak i obiekty produkcyjno-magazynowe budowane w formule BTS i ściśle dopasowane do potrzeb najemców. Centra logistyczne Panattoni powstają na gruntach w najbardziej strategicznych lokalizacjach.

- Taką jest lokalizacja zakupionej nieruchomości ABB przy ul. Lodowej w Łodzi, jednym z największych centrów logistycznych w kraju. Doskonale nam znana, bo w pobliżu istnieje lub jest w trakcie budowy aż sześć innych naszych obiektów. Teraz, w miejscu dawnej fabryki ABB, powstanie nowoczesny obiekt realizujący zasady gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju. Inwestycja typu brownfield przywróci starą, przemysłową tkankę miasta ponownie do życia a przyszłym pracownikom zapewni sprawne i szybkie połączenie z centrum miasta oraz dzielnicami mieszkaniowymi – mówi Katarzyna Kujawiak, Development Director w Panattoni.

- Proces, którego finalizację mieliśmy przyjemność koordynować, jest idealnym przykładem skutecznych negocjacji które odbywających się w przyjemnej i ciepłej atmosferze. I nie ukrywam, że osobiście bardzo lubię tego typu projekty. Gratuluję zarówno stronie sprzedającej, jak i kupującej – podsumowuje Marek Ciunowicz, CEO w Corees Polska.

Corees Polska to niezależna firma doradcza, oferująca szeroki zakres usług brokerskich dla najemców oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych, w tym wsparcie w zakresie najmu powierzchni biurowych, magazynowych, handlowych, wycen oraz doradztwa inwestycyjnego.