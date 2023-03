Spółka deweloperska Panattoni kupiła ponad 10 hektarów w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej w Świdniku i rusza z budową parku przemysłowego.

Panattoni kupuje 10 hektarów na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Świdniku.

Dwa budynki Panattoni Park Lublin IV zaoferują swoim najemcą łącznie 53,9 tys. mkw.

Kompleks ma już trzech najemców, w tym zaawansowane technologicznie firmy produkcyjne.

Panattoni Park Lublin IV powstanie na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Świdniku. Obiekt zajmie 53,9 tys. mkw. w ramach dwóch budynków i zostanie ukończony jeszcze w tym roku.

Województwo lubelskie rozwija się dynamicznie, stając się motorem napędowym całej Polski Wschodniej. Probiznesowa postawa władz lokalnych, rozwój takich lokalizacji jak Świdnicka Strefa Aktywności Gospodarczej, dostęp do wykwalifikowanej kadry – blisko 64 tys. absolwentów uczelni wyższych rocznie - i wreszcie rosnący wolumen nowoczesnej powierzchni przemysłowej, przyciągają biznes o zróżnicowanym profilu. Nie bez znaczenia jest również pozostająca w realizacji międzynarodowa trasa Via Carpatia, która przecinając region, połączy docelowo litewską Kłajpedę z greckimi Salonikami, tworząc kluczowy szlak transportowy dla wschodniej części Unii Europejskiej. W świetle tego potencjału dodatkowe 54 tys. mkw. powierzchni przemysłowej, które dostarczymy w ramach Panattoni Park Lublin IV, to doskonała wiadomość dla regionu – mówi Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director w Panattoni.

Panattoni Park Lublin IV powstanie na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Świdniku, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Lublin, zapewniając dobre połączenie zarówno ze stolicą regionu, jak i centrum Świdnika. Kompleks dwóch budynków znajdzie się tuż przy węźle Lublin-Zadębie, będącym punktem styku dróg S12 – docelowo łączącym Polskę Centralną ze wschodnią granicą – i S17, biegnącą z Warszawy do Lublina, a w przyszłości do południowo-wschodniej granicy. Inwestycja zapewni także doskonały dostęp do drogi S19, będącej częścią Via Carpatia.

Pod koniec 2022 roku Panattoni ukończyło gigantyczny projekt w województwie lubelskim. Panattoni Park Lublin II w Niemcach zajął ok. 84 000 mkw., stając się kompleksową platformą biznesową przyspieszającą rozwój regionu, sprawdzającą się zarówno w procesach magazynowych i logistycznych, jak i produkcyjnych.

W ramach inwestycji m.in. od 2019 r. swoje procesy produkcyjne oraz dział R&D prowadziła firma Varroc Lighting Systems – producent innowacyjnych systemów oświetlenia zewnętrznego oraz elektroniki sterującej – wykupiona w 2022 roku przez Plastic Omnium. Na początku br. operacje w parku rozpoczęła natomiast Stella Pack, jeden z największych w Europie dystrybutorów nie chemicznych środków czystości i produktów higienicznych.

