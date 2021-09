Panattoni kończy budowę centrum logistycznego dla firmy Action

Obiekt BTS będzie gotowy jeszcze we wrześniu i usprawni procesy logistyczne firmy w Polsce południowej i centralnej oraz w Europie.

Inwestycja zostanie poddana certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

Sieć dyskontów niespożywczych Action rozwija się w Polsce błyskawicznie. Po 4 latach działalności w kraju pod marką działa ponad 130 sklepów, a firma planuje dalszą ekspansję w kraju oraz otwarcie kolejnych placówek w największych miastach. Coraz większy zasięg działalności wymaga rozbudowy infrastruktury logistycznej – kolejnych magazynów o najwyższej jakości, z indywidualnymi rozwiązaniami oraz powierzchnią odpowiadającą tempu rozwoju firmy. Inwestycję spełniającą te kryteria dostarczyło Panattoni – obiekt BTS o powierzchni 60 800 m kw., w którym aż 58 200 m kw. przeznaczone zostało na magazyn, a 2500 m kw. zajęły biura i pomieszczenia socjalne. W obiekcie magazynowane będą produkty z różnych kategorii, m.in. dekoracje, biuro i hobby, wyposażenie domu i wnętrza, czy moda i sport. Panattoni skończy realizację jeszcze we wrześniu br., a na potrzeby prowadzonych w budynku procesów logistycznych przygotowało m.in. betonową antresolę i strefę składowania ADR.

Nową realizację w Bieruniu komentuje Marek Foryński, BTS Managing Director: „Action w Polsce rozwija się bardzo szybko, zdobywając kolejne lokalne rynki. Przy tak błyskawicznej rozbudowie sieci, firma potrzebuje zaufanych i doświadczonych partnerów biznesowych, którzy wniosą do współpracy stabilność oraz potrzebne know-how. Panattoni jako lider sektora obiektów przemysłowych takie wartości zapewnia, a nasz zespół specjalizujący się w najbardziej skomplikowanych realizacjach BTS daje firmie Action elastyczne wsparcie i dopasowanie powierzchni do prowadzonych procesów, a także lokalizacji do obsługiwanych rynków”.

