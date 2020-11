Panattoni kupuje Wrocław Business Park

Wrocław Business Park to dwa budynki magazynowe o łącznym GLA ok. 9,5 tys. mkw., a także grunt inwestycyjny o wielkości ok. 10,5 hektarów. Nieruchomości znajdują się przy ulicy Bierutowskiej 55 we Wrocławiu, w zagłębiu magazynowo - handlowym w centralnej części Psiego Pola, która jest świetnie położona niedaleko autostradowej obwodnicy Wrocławia A8 i drogi szybkiego ruchu S8. Inne okoliczne nieruchomości są zajęte przez takie firmy jak Whirlpool, UTC Aerospace System, Bosch, Raben, DHL czy TK Maxx.

Również transport miejski zapewnia sprawny dojazd – w zasięgu zaledwie 5 minutowego spaceru znajduje się przystanek obsługujący kilka linii autobusowych. Dodatkowo, stacja kolejowa Psie Pole, obsługująca lokalne i dalekobieżne połączenia, znajduje się w zasięgu 10 minutowego spaceru. Takie usytuowanie ułatwia wygodną komunikację z dalszymi dzielnicami Wrocławia jak również otaczającymi go miastami.

Wrocław Business Park jest obecnie wynajęty w 100% trzem najemcom: FedEx Express, Topus i DHL. Ostateczna kwota transakcji nie została ujawniona.

- Rynek magazynowy przeżywa obecnie boom, a wolumen zrealizowanych w 2020 roku inwestycji znacznie już przekroczył wynik całego 2019 roku. Pandemia COVID-19 przyspieszyła dodatkowo rozwój rynku e-commerce market, co z kolei przełożyło się na zwiększenie zainteresowania inwestycjami w sektorze logistyki miejskiej. Wrocław Business Park to świetny przykład takiej właśnie nieruchomości: znajdującej się w strukturze miasta, co umożliwia szybki transport zarówno w ramach samego Wrocławia jak i do innych, bardziej odległych destynacji w Polsce – komentuje Bartłomiej Krzyżak, Director, Investment, Avison Young.

Aviva Investors korzystało również z usług doradczych Dentons.