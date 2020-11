Panattoni łączy siły z InPost w City Logistics Kraków

Czas jest cenny. Pierwszy z obiektów City Logistics Kraków I o powierzchni 14 500 m kw. będzie gotowy we wrześniu przyszłego roku. To w nim InPost, największy w kraju operator logistyczny, zajmie 9 040 m kw. Pozostała powierzchnia i kolejny obiekt (22 000 m kw.) mają charakter spekulacyjny i będą budowane w formule Small Business Unit (SBU). Dzięki temu oraz doskonałej, miejskiej lokalizacji park będzie znakomitym rozwiązaniem zwłaszcza dla firm z branży e-commerce oraz kurierskiej.

- Powierzchnie w parkach miejskich są kluczowym ogniwem usprawniającym operacje na linii e-sklep - firma kurierska – konsument. Znacząco ułatwiają dystrybucję towarów na etapie tzw. ostatniej mili i maksymalnie skracają czas dostawy przesyłek do odbiorcy. Bez wątpienia, Kraków z dużą liczbą mieszkańców (800 tys.) i bogatym rynkiem zbytu musi budzić zainteresowanie tych firm, zwłaszcza w dobie szybkiego rozwoju e-commerce oraz wielokanałowych strategii sprzedaży. Skrócenie łańcucha dostaw to obecnie priorytet wielu firm logistycznych – wyjaśnia Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Paczkomaty górą. Potwierdza to decyzja InPost o wynajęciu powierzchni w City Logistics Kraków I. - "W 2020 roku bardzo istotnie rozbudowaliśmy infrastrukturę i powiększyliśmy możliwości obsługi przesyłek o ponad 40 proc. Dotyczy to zarówno liczby Paczkomatów® InPost, których sieć przekroczyła już 9000, jak też liczby sortowni i centrów logistycznych. Jednak wolumeny rosną szybciej niż zakładaliśmy – dlatego nie zwalniamy tempa. Wprowadziliśmy wiele innowacyjnych usług – takich jak Paczka w Weekend, InPost Fullfilment czy Urząd24. Paczkomaty® InPost świetnie sprawdzają się w okresie pandemii – terminowo dostarczając miliony paczek, ale też wspierając urzędy miast czy szpitale. Jesteśmy dumni, że nasze urządzenia pomagają rozwiązywać codzienne problemy oferując bezkontaktowe przekazywanie wszelkiego rodzaju dóbr i dokumentów” – zwraca uwagę Rafał Brzoska, prezes InPost. Wskazuje też na to raport Gemius, według którego Paczkomaty® są już najczęściej wybieraną formą dostawy. Taki typ dostawy towaru preferuje aż 61 proc. kupujących w Internecie. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów aż o 9 punktów procentowych w porównaniu do wyników raportu za 2019 rok. Po raz pierwszy w historii Paczkomaty® pobiły przy tym w popularności dostawy kurierem, które wybiera 55 proc. badanych – to pierwszy tego typu wynik na świecie! Ponadto, aż 68 proc. badanych deklaruje, że możliwość odbioru zakupów przez urządzenia InPost motywują ich do zakupów w konkretnym sklepie internetowym – jest to wzrost o 7 punktów procentowych więcej z roku na rok.

