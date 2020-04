Panattoni ma nowego najemcę pod Wrocławiem i zapowiada rozbudowę parku

Panattoni informuje o kolejnej transakcji. Deweloper wynajął VS Transport ok. 13,4 tys. mkw. w Panattoni Park Wrocław VII. Najemca wprowadzi się do centrum już w kwietniu, a deweloper zapowiada budowę kolejnych 38 tys. mkw. w tej samej lokalizacji.