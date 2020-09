Panattoni na placu budowy w Kaliszu

Panattoni w najbliższym czasie rozpocznie budowę obiektu produkcyjnego dla niemieckiego przedsiębiorstwa, które będzie jej długoterminowym najemcą. Powierzchnia planowanej fabryki to 40 000 m kw., z czego aż 36 500 zajmie produkcja, na część biurowo-socjalną przeznaczono 3500 m kw. Inwestycja ma na celu dwukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych firmy na terenie Polski i wykorzystanie potencjału dotychczasowej technologii i wyposażenia. Dlatego, jak komentuje Marek Foryński, Dyrektor Zarządzający BTS Group Panattoni, największym wyzwaniem dla Panattoni jest wsparcie firmy w „zachowaniu ciągłości produkcji i dostarczenie obiektu w ściśle wyznaczonym terminie”. Dodaje: „Panattoni jest pierwszym deweloperem na rynku, który zauważył potrzebę realizacji obiektów zgodnie ze ścisłymi wytycznymi przyszłych użytkowników i w tym celu stworzył dedykowaną strukturę – BTS Group. Do dziś stworzyliśmy 2,6 mln m kw. powierzchni w tej formule i wciąż realizujemy kolejne”.

Perspektywiczna lokalizacja również dla pracowników. Nowa fabryka powstanie w Kaliszu, w południowo-zachodniej części strefy przemysłowej miasta, przy ul. Inwestorskiej. Wybór tej lokalizacji nie był przypadkowy, ponieważ Kalisz to drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego z bardzo dobrym dostępem do rynku pracownika. Pozwoli to klientowi na zrealizowanie jego nadrzędnego celu, jakim jest podwojenie mocy produkcyjnych i zwiększenie zatrudnienia. Kalisz to również bardzo dobrze przygotowane oferty terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą,. Nie bez powodu kompleksowa i rzeczowa współpraca z UM Kalisza, przyczyniły się do decyzji o rozpoczęciu projektu inwestycyjnego w tej lokalizacji.