Panattoni dostarczył w latach 2020-2022 aż 8 mln mkw. powierzchni. Tym samym kolejny rok potwierdził pozycję wyraźnego lidera w Europie.

Firma Panattoni po raz siódmy z rzędu zwyciężyła ranking Top Logistics Developers.

W latach 2020-2022 firma dostarczyła ponad trzykrotnie więcej mkw. powierzchni niż drugi deweloper w zestawieniu.

Ponadto na koniec 2022 r. Panattoni posiadało ponad 4 mln mkw. w budowie.

Panattoni dostarczyło o ponad 1 milion mkw. więcej niż w ubiegłorocznym zestawieniu, obejmującym lata 2019-2021. Tym samym okres 2020-2022 był najaktywniejszym w historii firmy, która rozwijała swoje portfolio przewidując i wyznaczając trendy, tworząc inwestycje dostosowane do potrzeb dziesiątek branż i setek klientów, a także zawieszając bardzo wysoko poprzeczkę w zakresie zrównoważonego budownictwa.

- Ostatnie 3 lata upłynęły pod znakiem nieustannych zmian i niepewności – najpierw w związku z pandemią, a następnie wojną na Ukrainie. To spowodowało nowy sposób myślenia o cyklu przemysłowym i bezpieczeństwie łańcucha dostaw, na co Panattoni było doskonale przygotowane, oferując najwyższy na rynku standard obiektów przemysłowych – komentuje Robert Dobrzycki, CEO & Co Owner Panattoni w Europie i Indiach. - Coraz większy wolumen dostarczanej powierzchni, doskonale oddaje harmonijny rozwój Panattoni w Europie, który wiąże się również z powstawaniem kolejnych biur na całym kontynencie. W ostatnich latach otworzyliśmy nowe oddziały m.in. w Hiszpanii i Portugalii, Francji, Szwecji, Austrii, Włoszech, Holandii, na Węgrzech, czy w Danii. Ponadto w 2022 r. otworzyliśmy biuro w Indiach, rozwijając się także poza Europą - dodaje.

Liczby osiągane przez Panattoni potwierdzają błyskawiczny rozwój firmy w Europie. Dostarczone 8 mln mkw. w latach 2020-2022, to ponad 40 proc. całkowitej powierzchni zrealizowanej przez dewelopera od 2005 roku. Ponadto firma na koniec roku posiadała 4,1 mln m kw. w budowie - ponad 2-krotnie więcej niż druga firma w zestawieniu Top Logistics Developers, i 3-krotnie więcej niż trzecia. –Ostatnie lata były szczególnie aktywne, a zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię rosło wraz z coraz większym znaczeniem takich trendów jak rozwój e-commerce, którego wartość na Starym Kontynencie ma wzrosnąć z 600 miliardów dolarów w 2022 roku do ponad biliona dolarów w 2026 r. Zmiany potwierdza nasze portfolio, które już w 1/3 obejmuje realizacje dla e-handlu. Bardzo ważną konsekwencją pandemii oraz wojny na Ukrainie jest także zjawisko nearshoringu, które przyciąga coraz więcej firm produkcyjnych przede wszystkim z Azji, bliżej odbiorcy końcowego, na czym szczególnie zyskuje nasz kluczowy rynek – Polska, położona w centrum Europy – dodaje Robert Dobrzycki.

Konsekwencją nearshoringu są kolejne zakłady produkcyjne powstające w centralnej części kontynentu, które stały się w ostatnich latach specjalnością Panattoni. Wiele z nich realizuje dział BTS (build – to-suit), który tylko w Europie Środkowej jest odpowiedzialny za dostarczenie ok. 100 szytych na miarę obiektów przemysłowych, w tym zaawansowanych technologicznie fabryk.

Cały czas bardzo ważną częścią portfolio dewelopera pozostają inwestycje miejskie, które stają się doskonałą platformą do obsługi logistyki ostatniej mili. Panattoni w latach 2020-2022 dostarczyło w ramach tego segmentu blisko 1,3 mln m kw.

Panattoni pozostaje także liderem branży w zakresie zrównoważonego budownictwa. Bardzo wysoki standard realizacji potwierdzają kolejne certyfikacje środowiskowe. Deweloper na koniec 2022 r. w Europie uzyskał je dla inwestycji o łącznej powierzchni ponad 10 mln m kw., a w ciągu najbliższego roku planuje zwiększyć tę liczbę do ponad 16 mln. Firma m.in. w ostatnich miesiącach uzyskała ocenę Outstanding w systemie BREEAM International New Construction dla Panattoni Park Szczecin III, co do dziś jest jedyną realizacją na tak wysokim poziomie certyfikacji na rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce.

