Panattoni nie zatrzymuje się. Deweloper szykuje pierwszą inwestycję w Holandii

Budowa pierwszego parku Panattoni w Niderlandach rozpocznie się w 2021 r. Dwa obiekty o wysokości 12,2 m w świetle każdy, wyposażone zostaną w 37 doków, zaś parking zaprojektowano na 265 miejsc dla samochodów osobowych i 9 dla ciężarowych. Kompleks ma zostać ukończony we wrześniu 2021 r.

Nowy kompleks powstanie zgodnie ze standardem BREEAM na poziomie „Very Good”, a na dachy wchodzących w jego skład budynków, dostosowane będą do umieszczenia paneli słonecznych.

- To fantastyczny początek naszych działań, zaledwie sześć miesięcy od wejścia Panattoni do Niderlandów. Widzimy przyszłość w środkowej i południowej Limburgii ze względu na lepszą dostępność personelu, który pozwoli nam odpowiednio obsłużyć centra dystrybucji - komentuje Jeroen Gerritsen, dyrektor generalny Panattoni w Niderlandach.

OML BV przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu środkowej Limburgii, realizując to we współpracy z podmiotami powiązanymi, przedsiębiorstwami i rządem. Do podstawowych zadań OML B.V. należą: doradztwo w zakresie zagadnień przestrzenno-ekonomicznych, rozwoju lokalizacji i obszarów, nabywania firm i sprzedaży parków biznesowych, a także rozwoju i emisji nowych parków biznesowych. Pięciu akcjonariuszy OML to gminy Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen i Roermond / Venlo South.