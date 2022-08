Panattoni Park Bydgoszcz z zaufaniem kolejnej firmy

Działająca w branży logistycznej firma KRIS-TECH została nowym najemcą w Panattoni Park Bydgoszcz IV.

Firma wynajęła ponad 2,7 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

KRIS-TECH to firma z branży logistycznej. Od ponad 14 lat zajmuje się ona w swoim regionie (Bydgoszcz i okolice) obsługą logistyczną jednego z największych producentów napojów bezalkoholowych. Aby w dalszym ciągu zapewniać sprawną obsługę kontrahenta najemca zdecydował się na zmianę dotychczasowej lokalizacji i poszukiwał powierzchni magazynowo-biurowej dostosowanej do swoich potrzeb.

– Firma KRIS-TECH poszukiwała nowego obiektu dla prowadzonych operacji, który będzie zgodny z jej oczekiwaniami. Panattoni Park Bydgoszcz IV spełnia potrzeby najemcy – to park zaprojektowany z myślą o dystrybucji – mówi Natalia Mika, doradca w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, Newmark Polska.

– O wyborze lokalizacji zdecydowała zarówno dostępność powierzchni w dogodnym dla KRIS-TECH momencie, jak i atrakcyjna stawka czynszu. Ponadto firma poszukiwała obiektu spełniającego najwyższe standardy z myślą o swoim międzynarodowym kliencie. Cieszymy się, że udało nam się spełnić oczekiwania najemcy – dodaje Jakub Dudkiewicz, Associate w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, Newmark Polska.

Panattoni Park Bydgoszcz IV to nowoczesny park magazynowo-logistyczny w podbydgoskiej miejscowości Lisi Ogon. Docelowo będzie składał się z trzech budynków o łącznej powierzchni ponad 110 tys. mkw. Atutem inwestycji jest jej położenie. Panattoni Park Bydgoszcz IV znajduje się w bezpośredniej bliskości drogi S10, która łączy zespół portów morskich Szczecin-Świnoujście z Warszawą. Dzięki rozbudowie trasy S5, w przyszłości Bydgoszcz zostanie też połączona z autostradą A1. Dla najemców Panattoni Park Bydgoszcz IV jest atrakcyjny również ze względu na dostęp do pracowników z obszaru bydgosko-toruńskiego. Inwestycja będzie poddana certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.