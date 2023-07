Bank PEKAO SA udzielił kredytu w wysokości 80 mln euro z przeznaczeniem na realizację Panattoni Park Bytom – pierwszego w tej lokalizacji parku dewelopera, który w regionie dostarczył już 2,5 mln mkw.

Panattoni Park Bytom to ogromny projekt, obejmujący aż 130 tys. mkw. w nowej dla nas lokalizacji, w której widzimy wielki potencjał. Dostrzega go również bank PEKAO SA, który na realizację udzielił nam kredytu w znaczącej kwocie 80 mln euro” – mówi Karina Trojańska, Chief Financial Oficer w Panattoni.