Panattoni rozbudowuje swoje pomorskie portfolio. Deweloper ukończył kolejny etap Panattoni Park Gdańsk West II, a obecna powierzchnia – 73 000 m kw. – została wynajęta w ok. 90 proc. jeszcze przed finalizacją.

Firma przekroczyła 600 000 m kw. powierzchni dostarczonej w regionie.

W Trójmieście i okolicach buduje kolejne 70 000 m kw.

Panattoni Park Gdańsk West II w momencie ukończenia drugiego etapu był już w blisko 90-procentach wynajęty.

Panattoni w ramach parku zlokalizowanego w Kowalach koło Gdańska zrealizowało dotychczas dwa budynki o łącznej powierzchni 73 000 mkw., a w planach ma realizację ostatniego obiektu, który zajmie ok. 37 000 mkw. Panattoni Park Gdańsk West II w momencie ukończenia drugiego etapu był już w blisko 90-procentach wynajęty.

– Kolejne realizacje w województwie pomorskim to naturalna odpowiedź na rozwój biznesowy regionu, który coraz lepiej wykorzystuje swój potencjał, wynikający m.in. z bliskości jednego z największych portów morskich w Europie. Przekłada się to oczywiście na niemalejący popyt na powierzchnię przemysłową, który w skali kraju w I kw. br. ustępował tylko trzem wiodącym rynkom w kraju: mazowieckiemu, łódzkiemu i śląskiemu. Panattoni Park Gdańsk West II to doskonałe potwierdzenie zainteresowania biznesu, ponieważ jeszcze przed ukończeniem ostatniego etapu był bliski pełnej komercjalizacji – mówi Martyna Sochaczewska, Leasing Director w Panattoni.

Z powierzchni w nowym parku korzystają już m.in. przedstawiciele branż TSL, ogrodniczej czy oponiarskiej. Ponadto wiodący producent i dostawca produktów chłodzących oraz rozwiązań dla motoryzacyjnego rynku wtórnego, morskiego, kolejowego i przemysłowego oprócz powierzchni magazynowej skorzystał z nowoczesnej powierzchni biurowej, która zajęła aż 2800 mkw. Potwierdza to potencjał obiektu nie tylko do prowadzenia procesów przemysłowych czy logistycznych, ale też lokowania w nim wielu innych działów firmy, a nawet stworzenia w ramach parku jej głównej siedziby.

Najemcy doceniają lokalizację kompleksu, zaledwie 10 km od centrum Gdańska, 16 km od portu morskiego oraz 16,5 km od lotniczego i zaledwie 4 km od węzła dróg S7 i S6. Droga espresowa S7 już pozwala na bardzo sprawne dotarcie do stolicy Polski, a docelowo połączy Gdańsk z południową granicą. Natomiast droga ekspresowa S6 przebiegnie przez najważniejsze ośrodki polskiego wybrzeża – m.in. Gdańsk i Szczecin i pozwoli na błyskawiczne dotarcie do zachodniej granicy.

Region Trójmiasta korzysta z bliskości Portu Gdańskiego, którego przeładunki w ostatnich 10 latach wzrosły o 170 procent. O jego potencjale stanowi też bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura, która pozwala na połączenia w praktycznie każdym kierunku Europy. Panattoni Park Gdańsk West II to świetny przykład wykorzystania możliwości regionu – podsumowuje Martyna Sochaczewska.

Zasoby nowoczesnej powierzchni w województwie pomorskim wzrosły w ostatnich 5 latach 3-krotnie, a za blisko 40 procent tego wolumenu odpowiada Panattoni. Deweloper dzięki ukończeniu kolejnego etapu parku w Kowalach przekroczył 600 000 m kw. powierzchni dostarczonej w regionie, a w ramach różnych pomorskich projektów realizuje obecnie ponad 70 000 mkw.

Realizacja Panattoni Park Gdańsk West II od początku wiązała się z różnymi wyzwanami, ponieważ w tej lokalizacji nie powstawały wcześniej powierzchnie przemysłowe. Deweloper dostosował wymagający teren, a równocześnie z realizacją parku budowana była droga gminna. Ponadto cały proces został poprzedzony badanimi archeologicznymi. Odpowiednia koordynacja pozwoliła sprawnie ukończyć pierwsze dwa etapy parku.

Panattoni Park Gdańsk West II w całości przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent. Inwestycja zostanie wyposażona w liczne rozwiązania z zakresu oszczędności energii i wody. Deweloper postawi również na rozwiązania z zakresu wellbeing użytkowników – m.in. zapewniając zwiększony dostęp światła, czy dostarczając pomieszczenia biurowe zbadane pod kątem akustyki, komfortu termicznego i jakości powietrza. Wysoki poziom certyfikacji parku pozwoli dobrze przygotować się na coraz bardziej rygorystyczne normy dotyczące wpływu biznesu na środowisko.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl