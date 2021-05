Panattoni Park Gorzów coraz bliżej końca realizacji

Fiege będzie prowadzić operacje logistyczne dla klienta z sektora produkcyjnego.

Panattoni Park Gorzów zostanie ukończony w listopadzie br. i osiągnie blisko 70 tys. mkw.

Park w całości przejdzie proces certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie Very Good, zgodnie ze standardem dewelopera i wymaganiami Fiege.

Obecnie trwa rozbudowa inwestycji o 50 tys. mkw., by już w listopadzie osiągnęła swoją docelową powierzchnię blisko 70 tys. mkw.

Fiege to niemiecki operator logistyczny ze 150-letnią historią. Działa w 14 krajach i 186 oddziałach, specjalizując się w logistyce dla szerokiego spektrum branż: od mody, przez ochronę zdrowia, media, przemysł, po wielokanałową sprzedaż detaliczną, czy transgraniczny handel elektroniczny. Na całym świecie firma zatrudnia blisko 20 tys. pracowników i zarządza 3,3 mln mkw. powierzchni magazynowej. Polski oddział firmy, zatrudniający ok. 7 tys. pracowników i prowadzący operacje logistyczne na powierzchni ok. 500 tys. mkw. dla wielu renomowanych klientów, jest niezwykle istotną i dynamicznie rozwijającą się częścią Grupy Fiege.

Bardzo ważną częścią filozofii Fiege jest zrównoważone budownictwo – a jeden z niemieckich obiektów firmy otrzymał nawet Złoty Certyfikat od Rady Zrównoważonego Budownictwa w Niemczech (DGNB). W dalszej realizacji „zielonych” założeń, Panattoni jest partnerem idealnym. Deweloper certyfikuje wszystkie nowo realizowane obiekty metodą BREEAM co najmniej na poziomie Very Good, a ponadto do 2025 roku planuje osiągnąć neutralność emisyjną. W Panattoni Park Gorzów Fiege skorzysta z szeregu systemów pozwalających na znaczne oszczędności wody i energii, a sam budynek zostanie otoczony przez tereny zielone z ekologicznymi meblami miejskimi.

- Fiege dzięki globalnemu zasięgowi działalności ma doskonały przegląd różnych rynków i rozwiązań i szukając kolejnych obiektów dokładnie wie czego oczekuje – jakości, odpowiednich rozwiązań i zrównoważonego budownictwa. I dokładnie to dostarcza Panattoni, uzupełniając ofertę idealną lokalizacją - niecałą godzinę od granicy z Niemcami - która doskonale wpisze się w międzynarodową działalność firmy Fiege - tak realizacje dla operatora logistycznego komentuje Katarzyna Iwańska, Leasing Manager z Panattoni.

