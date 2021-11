Panattoni Park Janki IV ma pierwszego najemcę. Farmina Pet Foods szykuje przeprowadzkę

Farmina Pet Foods będzie wynajmowało 2.600 mkw. w nowej lokalizacji, którą jest Panattoni Park Janki IV.

W procesie tym najemcę wsparli specjaliści z Cresa Polska.

Farmina Pet Foods to rodzinna firma założona w 1965 roku w Neapolu, specjalizująca się w tworzeniu naturalnych systemów żywieniowych opartych na badaniach naukowych. Jest to wiodąca firma produkująca karmę premium dla zwierząt z unikalnym pozycjonowaniem i strategią oraz z czterema zakładami produkcyjnymi i sprzedażą w ponad 75 krajach. W portfolio znajdują się najwyższej jakości karmy bytowe, funkcjonalne oraz diety weterynaryjne. Farmina nie jest firmą jedynie produkującą karmę, ale także świadczącą bezpłatne usługi doradztwa żywieniowego i posiadającą narzędzia do jak najlepszego zarządzania zdrowiem psów i kotów. Przejście na poziom usług, mobilna aplikacja i tworzenie unikalnych rozwiązań w zakresie żywienia sprawia, że propozycja biznesowa firmy i jej partnerów staje się wyjątkowa i niezastąpiona.

- Cieszymy się, że przenosimy się do nowego, wysokiej jakości centrum dystrybucyjnego z nowoczesnymi rozwiązaniami energooszczędnymi i proekologicznymi. To kolejny krok milowy w bardzo dynamicznym rozwoju sprzedaży naszych marek w Polsce. Pozwoli nam to znacząco polepszyć jakość i szybkość obsługi naszych klientów we wszystkich kanałach dystrybucji (sklepy detaliczne, kliniki weterynaryjne, hodowcy, dystrybutorzy, sklepy internetowe) – mówi Ireneusz Smaga, Dyrektor generalny, Farmina Pet Foods Polska.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Panattoni Park Janki IV to budynek magazynowy klasy A w podwarszawskich Jankach. Inwestor zadbał o liczne nowoczesne rozwiązania, dzięki czemu obiekt otrzymał certyfikat BREEAM. Magazyny dostępne w ramach Panattoni Park Janki idealnie nadają się na centra dystrybucyjne – znajdują się one bezpośrednio przy drodze ekspresowej S8, która łączy Wrocław z Białymstokiem.

- Nasz klient poszukiwał przestrzeni, w której będzie mógł magazynować gotowe produkty. Wybór Panattoni Park Janki IV podyktowany był lokalizacją i wysokim standardem powierzchni. Dzięki położeniu magazynu w zachodniej części Warszawy firma nie musi wprowadzać zmian kadrowych. Nowy magazyn pozwala też na sprawne prowadzenie operacji logistycznych i szybkie dostarczanie oferowanych produktów do odbiorców – mówi Miłosz Borkowski, Senior Associate w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych Cresa Polska.

- Farmina jest pierwszym najemcą w Panattoni Park Janki IV. Firma zdecydowała się na konsolidację powierzchni znajdującej się w kilku budynkach w Piastowie i wynajęcie większej przestrzeni w nowym magazynie w Jankach – dodaje Agnieszka Marczak, Doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.