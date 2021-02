Panattoni Park Ruda Śląska III ma pierwszego najemcę

Firma Spokey, specjalizująca się w dystrybucji sprzętu i akcesoriów sportowych, wynajęła 3,2 tys. mkw. magazynu i 120 mkw. powierzchni biurowo-socjalnej w nowym parku logistycznym Panattoni Park Ruda Śląska III. Najemcę reprezentowała Cresa. Planowany start operacji to IV kwartał 2021 r.

Spokey to polska marka obecna na rynku od 2004 roku zajmująca się sprzedażą sprzętu oraz akcesoriów sportowych w kraju i w Europie. Współpracuje ona z 11 sieciami handlowymi w Polsce, a oferowane produkty dystrybuuje też za pośrednictwem platform Allegro.pl, Amazon.de i Amazon.it. Przez lata działalności na rynku firma Spokey pozyskała ponad 120.000 klientów z całej Europy. W efekcie osiąga wolumen sprzedaży na poziomie 4 mln produktów rocznie, a elementem jej intensywnego rozwoju jest otwarcie oddziału w Czechach.

Panattoni Park Ruda Śląska III to centrum dystrybucyjne składające się z dwóch budynków magazynowych, które powstaje na Górnym Śląsku. Łącznie na najemców czeka ponad 71.000 mkw., których wysoki standard został potwierdzony certyfikatem BREEAM. Atutami tej inwestycji są też: położenie, które zapewnia dostęp do głównych arterii komunikacyjnych, oraz możliwość dopasowania modułów magazynowych i biurowych do indywidualnych potrzeb najemców.

– Firma Spokey zdecydowała się na optymalizację procesów logistycznych i redukcję dotychczas wykorzystywanej powierzchni. Nie bez znaczenia jest też optymalna lokalizacja, dzięki czemu przeprowadzka nie będzie uciążliwa dla załogi – mówi Jakub Kurek, Associate Director w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.