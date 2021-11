Panattoni Park Sosnowiec z logistycznym najemcą

Antwerk to międzynarodowa firma w Europie, która jako jedna z nielicznych zajmuje się pełnym cyklem logistyki. Firma w liczbach to m.in. 720 tys. ton przewożonych ładunków rocznie oraz ok. 2 mln wysyłek miesięcznie dla usług e-commerce.

Najemcę reprezentowali eksperci z firmy doradczej Cresa Polska.

Panattoni Park Sosnowiec I to zlokalizowany na obszarze Zagłębia hub logistyczny. Położenie w najbardziej zurbanizowanym obszarze Polski gwarantuje najemcom dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Bezpośrednie sąsiedztwo drogi ekspresowej S1, bliskość autostrady A4 oraz dobry dojazd do kolejowego Euroterminala Sławków łączącego Europę, Rosję i Chiny to kolejne atuty Panattoni Park Sosnowiec I.

– Poszukując pierwszego na terenie Polski magazynu klasy A, firma Antwerk oczekiwała propozycji cechującej się dobrą lokalizacją i dostępnością, aby móc rozpocząć funkcjonowanie od jesieni tego roku. Istotne były też parametry magazynu. Propozycja przedstawiona najemcy, czyli magazyn wyposażony w doki po obu stronach hali, zwiększy efektywność prowadzonych w nim operacji – wyjaśnia Jakub Kurek, Associate Director w firmie Cresa Polska.

– Panattoni Park Sosnowiec I odpowiada na aktualne potrzeby firmy Antwerk i jednocześnie zapewnia jej solidną bazę do rozwoju w przyszłości. Dla najemcy było to ważne, gdyż przewiduje on duże wzrosty sprzedaży swoich usług w perspektywie najbliższych kilku lat. O wyborze Panattoni Park Sosnowiec I zdecydowała również możliwość uzyskania dodatkowych korzyści podatkowych – mówi Michał Kozar, Starszy Doradca w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie w Cresa Polska.