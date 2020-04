Panattoni Park Szczecin I w rozbudowie

Panattoni rozbudowuje fabrykę specjalistycznych systemów telekomunikacyjnych w ramach Panattoni Park Szczecin I. Do istniejących 32 tys. mkw. deweloper dobudowuje kolejne 24 tys. mkw. Tym samym już w czerwcu br. kompleks logistyczno-przemysłowy zostanie wybudowany w 80 proc., a do końca roku Panattoni zamierza wystartować z realizacją ostatniej fazy parku o powierzchni 42 tys. mkw. i tym samym sfinalizować całą inwestycję o planowanej powierzchni 220,7 tys. mkw.

Deweloper realizuje ekspansję działającego na terenie kompleksu zakładu produkcyjnego specjalistycznych komponentów elektronicznych, rozwiązań sieciowych i systemów telekomunikacyjne. Do istniejących ok. 32 000 m kw. Panattoni dobudowuje kolejne 24 000 m kw., w tym 21 000 m kw. części produkcyjnej i 3 000 socjalno-biurowej. Prowadzona rozbudowa niemalże w całości przeznaczona jest do pracy stałej, dlatego deweloper zadba nie tylko o odpowiednie doświetlenie (w tym naturalne), czy wysokie parametry wymiany powietrza. Konstrukcja budynku jest przygotowywana do wymagających instalacji technologicznych, w tym 8-tonowych suwnic. Przemyślany projekt i wykonanie obiektu dają klientowi jak największą elastyczność operacji produkcyjnych w przyszłości, nawet przy wprowadzaniu ewentualnych zmian. Zakończenie prac przewidziane jest na czerwiec br., dzięki czemu Panattoni Park Szczecin I osiągnie powierzchnię ponad 180 000 m kw. (80 proc. planowanej).

Panattoni Park Szczecin I - obecnie ukończonych jest 155 tys. mkw. kolejne 24 tys. mkw. w realizacja, a jeszcze w tym roku wystartuje budowa ostatniego budynku parku o powierzchni ok. 42 tys. mkw.

- Szczecin to fenomen na magazynowej mapie Polski. To względnie młody rynek, który stał się już nie tylko perełką w oczach najemców, ale też funduszy inwestycyjnych, których celem jest budowa zdywersyfikowanych portfeli logistycznych. Dowodem tego jest tegoroczny zakup Panattoni Park Szczecin II przez jeden z funduszy azjatyckich” i dodaje: - „Inwestycje Panattoni w Szczecinie gwarantują najkrótsze trasy transportowe do głównych miast Niemiec i północnej Polski. Szczecin dysponuje również bezpośrednimi połączeniami kolejowymi z największymi miastami Europy, a także pełnomorskim Portem Szczecin-Świnoujście, który wraz ze Świnoujściem tworzy jeden z największych w regionie uniwersalnych kompleksów portowych - komentuje Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director z Panattoni.



Panattoni Park Szczecin I to nowoczesne centrum dystrybucyjne o planowanej powierzchni blisko 220 700 m kw. w ramach 7 budynków. Każdy z obiektów wyposażony jest w doki rozładunkowe, bramy wjazdowe z poziomu "0", a także obszerne place manewrowe i dodatkowe miejsca parkingowe.