Panattoni Park Tricity East VI z pierwszym najemcą

Uni-logistics funkcjonuje na rynku międzynarodowym od 2007 r.

Obszarem działalności spółki jest branża TSL.

Na potrzeby prowadzonych operacji utrzymuje ona sieć własnych magazynów logistycznych i posiada własną agencję celną.

W rezultacie firma zapewnia sprawną i kompleksową obsługę w zakresie transportu różnych towarów, w tym farmaceutyków i ładunków ponadnormatywnych.

Panattoni Park Tricity East VI to nowoczesny obiekt, który po wybudowaniu oferować będzie 18.157 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. Atutem budynku będzie jego dogodne umiejscowienie na terenie Gdańska w pobliżu autostrady A1, które pozwoli najemcom operować na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym. Deweloperem obiektu jest Panattoni Europe.

– Obserwując uwarunkowania polskiego rynku contract logistics, pragniemy dostosowywać swoją ofertę do coraz to bardziej wymagających oczekiwań naszych klientów. Wyróżniającym elementem usług magazynowych w Uni-logistics jest ich wysoka jakość. Dodatkowo usługi magazynowania w naszym przypadku to istotny element procesu logistycznego, który wspomaga pozostałe usługi spedycyjne realizowane na co dzień przez naszą firmę. Dzięki wysokiemu standardowi oraz nowej powierzchni magazynowej, wraz z profesjonalnym systemem informatycznym do zarządzania magazynem (WMS), będziemy w stanie zoptymalizować pracę w magazynie i sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom ładunkowym – mówi Wojciech Dębek, Dyrektor Operacyjny w firmie Uni-logistics Sp. z o.o.

– Uni-logistics będzie pierwszym najemcą Panattoni Park Tricity East VI, który dzięki podjęciu decyzji o relokacji dotychczasowego magazynu pozwoli uruchomić nową inwestycję Panattoni. Obiekt będzie miał dogodny dostęp zarówno do portu morskiego, jak i autostrady A1 i trasy S7, co stanowi atut lokalizacji. Dzięki temu najemca będzie mógł rozwijać swoją działalność – przewóz towarów drogą morską i transportem kołowym. Dla firmy Uni-logistics znaczenie miało też odpowiednie zagęszczenie ramp rozładunkowych, kształt jednostki i odpowiednie warunki najmu – mówi Jakub Dudkiewicz, Starszy Doradca w firmie Cresa Polska.

– Nowa lokalizacja pozwoli spółce Uni-logistics realizować długoterminowe plany ekspansji – w tym zwiększyć wolumen obsługiwanych ładunków – ze względu na optymalne położenie w stosunku do głębokowodnego terminala kontenerowego DCT Gdańsk i dostęp do autostrad krajowych. Wybór nowoczesnej powierzchni magazynowej jest też istotny dla usprawnienia procesów magazynowych – dodaje Michał Rafałowicz, Dyrektor Regionu Pomorskiego w firmie Cresa Polska.