Panattoni Park Tychy będzie większy

Pierwszy najemcą jest wchodzący na polski rynek U-Form, należący do grupy Tiberina – dostawcy komponentów dla branży motoryzacyjnej w regionie EMEA.

Najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

Drugi najemca to Nodium Group – właściciel sklepów internetowych sport-shop.pl i nodik.pl, który w ramach kompleksu skonsoliduje oraz powiększy swoją dotychczasową powierzchnię magazynową.

Deweloper rozbudowuje Panattoni Park Tychy, aby finalnie inwestycja osiągnęła 80 000 m kw. W realizowanym kompleksie 23 150 m kw. wynajęły Grupa Tiberina i U-Form, który uznany został w 2020 r. za najlepszego dostawcę metalowych komponentów nadwozia dla grupy FCA w regionie EMEA. Specjalnością firmy jest produkcja komponentów aluminiowych dla pojazdów osobowych przy wykorzystaniu innowacyjnego procesu technologicznego. Firma rozpoczyna działalność w Polsce i wybrała tyski kompleks na swoją pierwszą lokalizację. Przedsiębiorstwo wejdzie do parku w IV kwartale 2021 r.

Tomasz Sikora, Leasing Manager z Panattoni „Najmy zarówno Grupy Tiberina jak i Nodium po raz kolejny potwierdzają, że Panattoni to doskonały partner w rozwoju, czy to przy wchodzeniu na polski rynek, czy konsolidacji i zwiększeniu powierzchni. Inwestycje firm automotive o międzykontynentalnym zasięgu – takich jak Tiberina - sprawiają, że Polska staje się ważnym ogniwem przemysłu motoryzacyjnego, który jest jednym z najbardziej znaczących sektorów w gospodarce światowej. W przypadku rozwoju Grupy Nodium cieszy szczególnie że coraz większy kawałek e-commerce’owego tortu należy do polskich przedsiębiorstw, a przychody samego Nodium w 2020 r. przekroczyły 100 mln zł netto. Ponadto tylko w 2020 r. w kraju zarejestrowano 12 tys. nowych sklepów internetowych, a ich liczba na początku br. była o 21,5 proc. wyższa niż rok wcześniej. Wzrost polskiego e-commerce’u jest niepodważalny, a Panattoni swoimi realizacjami jeszcze go napędza”.

