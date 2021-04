Panattoni Park Warszawa-Konotopa III z najemcą z branży papierniczej

ZING jest polskim dystrybutorem papieru, podłoży do poligrafii oraz materiałów opakowaniowych. Spółka jest obecna na polskim rynku od 1991 roku i posiada ofertę ponad 5000 produktów, w tym maszyny pakujące, folie do fleksografii, materiały do komunikacji wizualnej. W 2014 roku firma rozpoczęła działalność w sektorze logistycznym (w systemie door-to-door). Spółka dysponuje flotą samochodów dostawczych, posiada sieć magazynów centralnych, trzy magazyny lokalne oraz siedem platform przeładunkowych na terenie kraju. Grupa ZING ok. 400 mln zł obrotów rocznie, zatrudniając obecnie 150 pracowników w całej Polsce.

- Widząc potencjał polskiego rynku nieustannie poszerzamy ofertę produktów, dostosowując ją do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Jednocześnie coraz mocniej stawiamy na rozwój i naszą obecność w e-commerce, wzmacniając narzędzia do nowoczesnej obsługi klienta online. Nieustannie dbamy o zapewnienie najwyższej jakości usług, dlatego kluczowe jest przy tym powiększenie powierzchni magazynowej i optymalizacja procesu dystrybucji. Doskonała lokalizacja nowego centrum logistycznego na przedmieściach Warszawy bezpośrednio przy węźle Konotopa, to niewątpliwy atut inwestycji, który zwiększy szybkość dostaw na terenie całego kraju, co ma istotne znaczenie dla naszych klientów komentuje zarząd, ZING.

Centrum logistyczne Panattoni Park Warszawa-Konotopa III składa się z dwóch nowoczesnych hal magazynowych o łącznej powierzchni prawie 60 000 mkw. Park jest optymalnie dopasowany do wymogów magazynowych klientów z różnych branż. Oferuje możliwość wynajęcia powierzchni przemysłowej zarówno średnim, jak i większym firmom.

W procesie poszukiwania lokalizacji i negocjowania warunków najmu ZING doradzali eksperci JLL.

- Cieszymy się z faktu, że już po raz kolejny firma ZING, która jest liderem w swojej branży, obdarzyła nas zaufaniem i powierzyła nam pozyskanie optymalnego rozwiązania dla swojego zaplecza magazynowego. Zrozumienie potrzeb klienta jest kluczowe, aby przeprowadzić wszelkie niezbędne analizy, prowadzące do wyboru najlepszej inwestycji. Firma ZING dynamicznie się rozwija, dlatego stawia na odpowiednie dostosowanie wyposażenia technicznego magazynów, co zapewnia sprawną obsługę zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów. Nowoczesny obiekt Panattoni spełnił nie tylko wymagania jakościowe i techniczne firmy ZING, za wyborem obiektu przemawiała także doskonała lokalizacja parku - zaznacza Paulina Dziubińska, dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowych, JLL

