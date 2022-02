Panattoni Park Warszawa-Konotopa udostępni magazyn Worldtech Logistics

Worldtech Logistics Poland, będąca częścią międzynarodowej grupy YunExpress, to jeden z Chińskich liderów logistycznych 3PL oraz wiodący dostawca usług logistycznych cross-border.

Grupa YunExpress świadczy globalne usługi logistyczne głownie dla firm z branży e-commerce zajmujących się sprzedażą wysyłkową oraz internetowym handlem transgranicznym.

Nowa inwestycja ma celu zwiększenie możliwości operacyjnych Grupy oraz zabezpieczenie procesów logistycznych przy stale rosnącym wolumenom e-commerce z Azji.

– Grupa YunExpress to jeden z liderów logistycznych 3PL w sektorze e-commerce, stale rozwijający się na terenie Europy. Operator zdecydował się na pierwszą inwestycję magazynową w Polsce. W przypadku rynku krajowego, ponad 30 proc. transakcji cross-border pochodzi z Azji, aby więc sprostać stale rosnącym wolumenom oraz zoptymalizować łańcuch dostaw, WorldTech Logistics – logistyczne ramię Grupy YunExpress – zdecydowało się na inwestycję w dedykowany magazyn e-commerce w Warszawie – mówi Michał Brzeziński, Associate eCommerce, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

– Panattoni Park Konotopa III to szczególne miejsce na magazynowej mapie Polski. Atutem inwestycji jest jego lokalizacja – przedmieścia Warszawy, a także bezpośrednie sąsiedztwo węzła Konotopa. To tu autostrada A2 przechodzi w ekspresową obwodnicę Warszawy – drogi S8 i S2. Dzięki temu najemcy parku mają dostęp zarówno do Niemiec, jak i Finlandii oraz państw leżących wzdłuż Via Baltica – przyznaje Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Centrum dystrybucyjne Panattoni Park Konotopa III

Obiekt ma blisko 60 tys m kw. powierzchni. Każdy z trzech budynków jest dostosowany zarówno do logistyki, jak i lekkiej produkcji. Park zlokalizowany jest zaledwie 13 km od centrum stolicy i 20 km od lotniska Chopina), a także w bezpośrednim sąsiedztwie z Węzłem Węzła Konotopa. kolejny projekt Panattoni w tym rejonie. To centrum logistyczne składa się z trzech nowoczesnych hal magazynowych o łącznej powierzchni prawie 60 000 mkw.