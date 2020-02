Panattoni podbija Europę. Nowy oddział w Hiszpanii

Panattoni rozbudowuje swoją pozycję w Europie. Panattoni z wybudowanymi ponad 9,6 mln m kw. powierzchni przemysłowej jest już obecny na największych europejskich rynkach logistycznych, w tym niemieckim, brytyjskim, holenderskim i polskim. Deweloper jest także w Czechach i na Słowacji. Od lutego pojawi się z kolei w Hiszpanii, a swoje przedstawicielstwo otworzy zarówno w Madrycie, jak i Barcelonie – głównych ośrodkach logistycznych Półwyspu Iberyjskiego. W tym celu deweloper powołał nowy zespół. Na jego czele stanie Gustavo Cardozo Lupi, Dyrektor Zarządzający, a wspierać go będzie m.in. Miguel Vera Cabrero - Dyrektor ds. Finansowania Strukturalnego i Operacji.

Hiszpania jest szóstym pod względem wielkości rynkiem magazynowym w Europie. Istniejąca powierzchnia magazynowa to 22,1 mln m kw. (dane za Q3 2019 roku), a rynek logistyczny ma do dyspozycji sieć drogową obejmującą ponad 370 tysięcy kilometrów, w tym 15,5 tysięcy km autostrad. Długość linii kolejowych wynosi ok. 16 tys. km z czego 2,6 tys. km stanowi kolej dużych prędkości. Dużą rolę w handlu zagranicznym odgrywa transport morski. Sektor logistyczny bardzo szybko się rozwija, co jest podyktowane nie tylko wymianą zagraniczną, ale także dynamicznym wzrostem handlu internetowego. Sprzedaż e-commerce w Hiszpanii szacowana jest już na ponad 25 miliardów euro (34 miliardy euro obrót B2C e-commerce), a sektor rośnie w tempie ponad 15% rocznie. Już dziś 63 proc. hiszpańskich internautów robi zakupy on-line, co stymuluje dodatkowy popyt w sektorze magazynowania i dystrybucji.

- Pozycja Hiszpanii i Portugalii w Europie w połączeniu z jej silną infrastrukturą i kosztami pracy czyni ją bardzo atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji logistycznych. Do tego kraj znajduje się na przecięciu śródziemnomorskiego i atlantyckiego korytarza transportowego, stając się tym samym bramą nie tylko do rynków Europy, ale także Ameryki Łacińskiej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu - mówi Robert Dobrzycki, Chief Executive Officer Panattoni.

Za hiszpański oddział będzie odpowiedzialny Gustavo Cardozo Lupi, który powołany został na stanowisko Dyrektora Zarządzającego. Ma on ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży nieruchomości. Od 2002 roku był związany z Prologis, zarządzając projektami w Hiszpani i awansując. Przez ostatnie 13 lat piastował stanowiska Country Manager i Senior Vice-President zarządzając zespołem 11 specjalistów i portfelem ponad 1,3 mld mkw. aktywów logistycznych o wartości ponad 980 mln EUR. Gustavo był również zaangażowany w pozyskanie ponad 1 miliona m kw. gruntów, a także zbył ponad 500 000 m kw. aktywów. Przed dołączeniem do Prologis, pracował jako Project Manager w Wenezueli, USA oraz na Wyspach Turks i Caicos (BWI).