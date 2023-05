Panattoni Europe nabyło 28 ha gruntów w pobliżu Miranda del Ebro w Hiszpanii. Powstaną tam dwa obiekty logistyczne o powierzchni 131 tys. mkw.

Panattoni kupuje kolejne grunty w Hiszpanii.

Nowy teren ma powierzchnię 28 ha i jest usytuowany 83 km na południe od Bilbao.

Panattoni rozpocznie tam budowę dwóch magazynów o powierzchni 131 tys. mkw.

Szacowana łączna kwota to 90 mln euro.

Na świeżo zakupionym gruncie Panattoni Europe rozpocznie budowę dwóch magazynów. Planowane obiekty powstaną w Miranda del Ebro i będą miały łączną powierzchnię magazynową na poziomie 128 tys. mkw. Pozostała powierzchnia zostanie przeznaczona na biura.

Obecnie Panattoni jest jedyną propozycją w tym regionie dla branż, które potrzebują dużych magazynów - zapewnia Robert Dobrzycki, dyrektor generalny i współwłaściciel Panattoni Europe and India.

Robert Dobrzycki, dyrektor generalny i współwłaściciel Panattoni Europe and India.

To już 25. projekt realizowany przez Panattoni Iberia.

Nie tylko magazyny od Panattoni w Hiszpanii

W kwietniu br. Panattoni sformalizowało zakup 60 tys. mkw. pod budowę Data Center w Katalonii. Szacunkowa wartość inwestycji w ten projekt sięga 300 mln euro.

Budowa pierwszej fazy rozpocznie się pod koniec 2023 roku i będzie miała powierzchnię około 42 tys. mkw. Oczekuje się, że w nadchodzących latach będzie to największe Data Center w Katalonii.

fot. Panattoni Europe

Za inżynierię i projekt tego centrum danych odpowiadać będzie firma Quark, wiodąca firma w dziedzinie architektury, inżynierii i zarządzania projektami dla centrów danych. Przyszły operator i najemca zostaną wyłonieni po uporządkowanym procesie, który rozpocznie się w połowie kwietnia i będzie prowadzony przez Colliers we współpracy z Telam Partners.

Realizacja tego projektu przebiegała przy współpracy i wsparciu Urzędu Miasta Cerdanyola del Vallès.

Z kolei w lutym br. Panattoni poinformowało o nabyciu działki o powierzchni 45 tys. mkw. w Cárcavas 2 de Illescas Industrial Estate w Toledo.

Inwestycja Panattoni w Toledo, mat.pras.

Będzie to nowoczesny obiekt logistyczny dostosowany do potrzeb branży logistyczno-przemysłowej. Z tego powodu będzie posiadał 41 doków załadunkowych i minimalną wolną wysokość 11 metrów, co pozwoli na optymalizację pionowego składowania.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl