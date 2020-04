Panattoni podsumowuje pierwszy kwartał 2020

Panattoni podsumował swoją aktywność w pierwszym kwartale 2020 roku – pomimo reorganizacji pracy i zmiany warunków biznesowych, aktywność najmu powierzchni magazynowej w Polsce była na wysokim poziomie. Wolumen transakcji osiągnął 425 715 mkw. – o ponad 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - z czego zaledwie 4,5 proc. stanowiły ekspansje. Największym zainteresowaniem najemców cieszył się region Górnego Śląska, gdzie deweloper wynajął 145,5 tys. mkw. Drugie miejsce zajęła Warszawa i okolice z wynajętymi blisko 80 tys., zaś trzecie Dolny Śląsk – tu popyt na powierzchnie osiągnął blisko 57,5 tys. mkw. Największa aktywność najemców przypadła na marzec – tylko w tym miesiącu łączny wolumen transakcji zwiększył się niemal dwukrotnie osiągając 207 tys. mkw. Udział poszczególnych sektorów w popycie uległ pewnym zmianom – podobnie jak dotychczas dominują sieci logistyczne z tą różnicą, że ich operacje dedykowane są głównie sprzedaży w internecie.

- Do czasu pojawienia się epidemii Covid-19, e-commerce był jednym z motorów napędowych logistyki. Ostatnie tygodnie wszystko zmieniły, a konsumenci masowo przenieśli się z klasycznych kanałów dystrybucji do internetu. Sklepy internetowe notują zarówno rekordowe ilości zamówień, jak i obroty, a e-commerce stał się główną siłą napędową, również dla branży magazynowej. Dzisiejsze przestawienie się konsumentów w tryb on-line, przełoży się na ich późniejsze zachowania. Dlatego, nawet w przypadku spodziewanego spowolnienia, sektor obiektów przemysłowo-magazynowych jest i pozostanie w najlepszej kondycji” i jednocześnie dodaje: „Ostatnie tygodnie to trudny i bardzo intensywny czasu. Wynajęte przez nas blisko 426 tys. mkw. wiążą się z ciężką praca i jednoczesnym realnym wsparciem najemców, którzy reagują na teraźniejszość, często zabezpieczając ciągłość łańcucha dostaw - komentuje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni.

Aktywnie również na budowie. Od stycznia do marca 2020 Panattoni realizowało kilkadziesiąt inwestycji mając w budowie 1 051 777 mkw. Najwięcej nowo budowanej powierzchni przypada na rynki główne – Górny Śląsk, gdzie deweloper realizuje trzy własne centra dystrybucyjne, w tym Panattoni Park Sosnowiec I i II; Warszawę i okolice gdzie powstaje A2 Warsaw Park, Panattoni Park Warsaw South Janki, ale i lokalizacje, które nie były tak chętnie wybierane jak np.: Opole, Legnica czy Gorzów Wielkopolski. Od początku działalności na rynku europejskim deweloper dostarczył 10 mln m kw., z czego w Polsce 7,6 mln.