Panattoni poszerza portfolio klientów z branży TSL. DTW Logistics wynajęło ponad 25 000 mkw. pod Warszawą

Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, z pierwszą realizacją dla DTW Logistics – prężnie rozwijającej się firmy z branży TSL.

Przedsiębiorstwo zajmie ponad 25 000 mkw. w ramach Panattoni Park Warsaw West.

Z wynajętej powierzchni skorzysta w kwietniu 2023 roku.

Wsparcie w rozwoju kluczowych lokalizacji. Działalność firmy DTW Logistics opiera się na świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu spedycji krajowej i międzynarodowej w drogowym transporcie towarów neutralnych, chłodniczych oraz niebezpiecznych (ADR), a także usług logistycznych. Kluczową lokalizacją pozostaje Błonie, gdzie przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w Polsce. Dzięki nowej powierzchni dostarczonej przez Panattoni, firma po raz kolejny może zwiększyć skalę operacji w zakresie usług fulfilmentu oraz logistyki kontraktowej.

W położonym w Błoniu Panattoni Park Warsaw West DTW Logistics wynajęło ponad 25 000 mkw. i w ramach inwestycji pod jednym dachem skonsoliduje działalność w regionie. Firma skorzysta m.in. ze strefy co-packingu z doświetleniem, magazynu celnego oraz obszernych parkingów. Ponadto realizacja zostanie wyposażona w szereg zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą uzyskać certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent.

Po raz kolejny intensywna działalność Panattoni w regionie warszawskim otwiera nowe możliwości do rozwoju dla naszych klientów. Atrakcyjna lokalizacja pozwoliła DTW Logistics na dalszy rozwój na strategicznym dla firmy rynku, a także przeniesienie działalności na bardziej nowoczesną powierzchnię, która pozwala na optymalizację wielu procesów. To doskonałe uczucie dopisać do portfolio Panattoni kolejnego klienta z branży TSL. Mamy nadzieję, że więcej wspólnych realizacji jeszcze przed nami – mówi Olga Wałkiewicz, Senior Development Manager w Panattoni.

Panattoni Park Warsaw West położony jest przy Drodze Krajowej 92. Lokalizacja pozwala dotrzeć w niecałe pół godziny do autostrady A2, łączącej najważniejsze ośrodki logistyczne w Europie środkowo-wschodniej: Warszawę, Łódź, Poznań oraz Berlin. Inwestycja położona jest ok. 40 minut od centrum stolicy oraz nieco ponad 30 minut od międzynarodowego lotniska Chopina. Panattoni Park Warsaw West osiągnie docelowo ok. 91 000 mkw w ramach 3 budynków. Obecnie ukończona została w całości jedna z hal – o powierzchni 31 190 m kw. – która została już w całości wynajęta. Nowoczesne obiekty pozwolą na prowadzenie zróżnicowanej działalności: od magazynowania, przez produkcję, logistykę czy obsługę e-commerce.

