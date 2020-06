Panattoni przyciąga omnichannel

Już w lipcu br. Ekol Poland zajmie 11,5 tys. mkw. w Panattoni Park Poznań VII, a od grudnia kolejne 1 tys. mkw. powierzchni biurowej. Operator logistyczny obsłuży jednego z liderów branży odzieży outdoorowej – brytyjską firmę Regatta, która działa na rynku blisko 40 lat. Przedsiębiorstwa widzą ogromny potencjał we współpracy oraz doceniają atrakcyjną lokalizację, dlatego Ekol Poland wynajął od razu 23,5 tys. mkw., a z pozostałych 11 tys. mkw. skorzysta w lipcu 2021 roku. Na całej powierzchni operator logistyczny, zgodnie ze strategią omnichannel, obsłuży zarówno sklepy stacjonarne i hurtownie Regatty, jak i kanały sprzedaży internetowej w Unii Europejskiej, a także w Rosji i w Izraelu. Kooperacja z brytyjskim przedsiębiorstwem to istotny element rozwoju Ekol Poland, który działa od 2015 roku, zatrudniając łącznie 130 pracowników.

- Od początku działalności staramy się zapewnić naszym partnerom najlepsze z możliwych warunki do dalszego rozwoju ich działalności, zarówno ze względu na czas, dostępność i przeznaczenie powierzchni, jak i jej lokalizację. W przypadku operatorów logistycznych nasza oferta przekłada się również na rozwój podmiotów zlecających te operacje. Dlatego cieszy mnie podpisanie umowy z firmą Ekol Poland, która wynajmując 23,5 tys. mkw. w naszym poznańskim parku, blisko połowę zabezpieczyła pod planowaną ekspansję przedsiębiorstwa Regatta. Tym bardziej, że to już nasz kolejny projekt z firmą Ekol Poland. W 2016 r. operator wynajął pierwszą powierzchnię w Panattoni Park Poznań III stopniowo zwiększając ją do 9,2 tys. mkw. - tak podpisanie umowy najmu komentuje Katarzyna Kujawiak, Development Director z Panattoni.

Wybierając Panattoni Park Poznań VII, najemcy zyskują szereg międzynarodowych i lokalnych korzyści. Tylko 5 km od kompleksu przebiega autostrada A2, która łączy stolicę Wielkopolski z najważniejszymi miastami środkowo-wschodniej Europy – Berlinem i Warszawą, które leżą ok. 3 godziny drogi od parku. Ponadto zaledwie 30 minut zajmuje dotarcie z centrum logistycznego do Międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań – Ławica. Dzięki położeniu 12 km od centrum miasta i wygodnym połączeniom komunikacyjnym, Panattoni Park Poznań VII umożliwia łatwy dostęp do pracownika, a sąsiedztwo drogi ekspresowej S11 pozwala na sprawny transport między Poznaniem, a Bydgoszczą na północy oraz Katowicami na południu.

Panattoni Park Poznań VII to nowoczesne centrum dystrybucyjne, które wraz z innymi inwestycjami firmy w regionie tworzy ogromne zaplecze powierzchni magazynowej i przemysłowej dla całego rynku Poznańskiego. Park składa się z 3 budynków o łącznej powierzchni 87 tys. mkw. Najemcy kompleksu korzystają z zaawansowanych rozwiązań technicznych, zapewniających najwyższą jakość powierzchni magazynowej (klasa A), a także funkcjonalność i elastyczność w kształtowaniu modułów. Najemcy mogą skorzystać z doków rozładunkowych, bram wjazdowych z poziomu „0” oraz obszernych placów manewrowych. Inwestycja jest certyfikowana w systemie BREEAM na poziomie „Good”.