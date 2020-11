Panattoni realizuje kolejny terminal dla DB Schenker

Panattoni dostarczy w Rzeszowie terminal przeładunkowy, który spełni założenia strategii zrównoważonego rozwoju DB Schenker. Obiekt będzie wyposażony m.in. w kolektory słoneczne do podgrzania wody użytkowej, instalację wody szarej do spłukiwania toalet w budynku biurowym, czy system urządzeń grzewczo-wentylacyjnych z 90 proc. odzyskiem ciepła. W celu optymalizacji operacji logistycznych DB Schenker skorzysta z inteligentnego systemu wymiarowania dla ładunków – MetriXFreight, który zapewnia ich dokładny pomiar oraz nowej platformy online do obsługi przesyłek - Connect 4.0. Inwestycja powstanie na 4,5-ha działce. Powierzchnia obiektu to 6071 m kw., z czego 5 275 m kw. zajmie hala, a 725 m kw. zostanie przeznaczonych na część biurową. DB Schenker będzie miał do dyspozycji 57 doków oraz 200 miejsc parkingowych (w tym 30 dla pojazdów TIR i 13 dla VAN). Budynek zostanie ukończony w styczniu 2021 roku.

- Nasi klienci wciąż podnoszą nam poprzeczkę, a my robimy wszystko, aby być dla nich operatorem pierwszego wyboru. Wdrażamy nowe technologie i systemy, które podnoszą jakość obsługi. Inwestujemy w nowoczesną infrastrukturę. Wzmacniamy naszą logistyczną sieć w całej Europie, także w Polsce. Ruszamy z budową nowoczesnego, ekologicznego obiektu na Podkarpaciu. Jeszcze w tym roku otworzymy nowy terminal dla klientów z Lubelszczyzny. Łącznie w nowe terminale inwestujemy w ciągu niecałego roku około 100 mln zł – mówi Piotr Zborowski, CEO North&East Europe DB Schenker.

Kolejny rozdział w historii współpracy. Terminal DB Schenker w Rzeszowie to kolejna wspólna realizacja DB Schenker i Panattoni, w której główną rolę grają nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Jak komentuje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni: „Dzięki doświadczeniu i zrealizowaniu ponad 2 mln m kw. zgodnie ze standardami zrównoważonego i zielonego budownictwa, Panattoni ponownie mogło stać się partnerem DB Schenker wprowadzając do przedsięwzięcia know-how i zespół doświadczonych specjalistów. Dzięki temu inwestycja przebiega sprawnie, w zaplanowanym terminie, w ramach ustalonego budżetu i w zgodzie z najwyższymi standardami” i dodaje: „Takie realizacje bardzo nas cieszą, ponieważ pozwalają rozwijać się w kierunku, w którym chcemy dążyć – nowoczesności i ekologii.