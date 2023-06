Panattoni realizuje zakład produkcyjny dla Grupy Fortaco. To ponad 34 tys. mkw. w formule BTS i ok. 200 miejsc pracy w Knurowie.

Panattoni ruszył z realizacją kolejnego zakładu produkcyjnego w województwie śląskim.

Deweloper dostarczy w Knurowie obiekt BTS dla Grupy Fortaco – wiodącego w skali Europy partnera strategicznego dla globalnych klientów z branży ciężkiego sprzętu terenowego i przemysłu morskiego.

Projekt o wartości 17 mln euro zapewni ok. 200 miejsc pracy i pozwoli na usprawnienie wewnętrznych procesów produkcyjnych Fortaco.

Podczas procesu najmu Grupie Fortaco doradzała firma Savills.

Panattoni dostarczyło w województwie śląskim już 800 000 m kw. w formule BTS. Znaczna część obiektów szytych na miarę przez dewelopera to zakłady produkcyjne, które stały się w ostatniej dekadzie jego specjalnością. Kolejną realizacją w tym regionie będzie fabryka w Knurowie dostosowana do potrzeb Grupy Fortaco.

- Zakład produkcyjny Grupy Fortaco to kolejny krok w metamorfozie Śląska – z zagłębia wydobywczego w doskonałe miejsce rozwoju m.in. dla sektora produkcyjnego. Potencjał ludzki i lokalizycyjny aglomeracji śląskiej jest ogromny, a dodatkowym atutem są zachęty inwestycyjne w strefach ekonomicznych. Nie dziwi więc, że popyt na grunty i obiekty przemysłowe jest tu nieustannie bardzo duży, a sam region jest pierwszym, w którym Panattoni zrealizowało ponad 2,5 mln mkw. – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni. – Grupa Fortaco posiada już 11 zakładów, w tym dwa w Polsce – we Wrocławiu i Janowie Lubelskim – a teraz rusza z realizacją kolejnego. Potwierdza to ogromny potencjał kraju dla międzynarodowych firm produkcyjnych, które doceniają lokalizację w centrum Europy z doskonałym dostępem do najważniejszych rynków kontynentu – dodaje.

Nowa fabryka o powierzchni 34 660 mkw. pozwoli Grupie Fortaco osiągnąć wzrost wydajności procesów produkcyjnych poprzez ich uporządkowanie - przeniesienie tego samego rodzaju głównych operacji przygotowania wyrobów stalowych z różnych lokalizacji biznesowych do jednego miejsca. To zapewni optymalną wydajność w obsłudze klientów firmy. Niewątpliwym atutem wybranej przez Fortaco lokalizacji jest bliskość przedsiębiorstw produkujących i handlujących stalą, co było jednym z kluczowych czynników wyboru właśnie Knurowa na nową inwestycję. Strategia rozwoju Grupy Fortaco oraz sygnały rynkowe uzyskane od klientów prognozują dalszy rozwój popytu na produkty oferowane przez Fortaco takich jak pojazdy obsługi magazynów, przewóz kontenerów, przemysł drzewny, czy koparki i pojazdy budowlane.

Umowa na wynajem nowego zakładu produkcyjnego Fortaco Group to jedna z największych transakcji na Górnym Śląsku w tym roku. Dla naszego klienta poszukiwaliśmy partnera do realizacji wysoko wyspecjalizowanego obiektu typu BTS, który zaspokoiłby bardzo precyzyjne wymagania związane z automatyzacją procesu produkcyjnego. Cieszę się, że udało nam się odpowiedzieć na to wyzwanie i zagwarantować spełnienie wszystkich potrzeb jednego z liderów branży inżynierii mechanicznej i przemysłu morskiego w Polsce – mówi Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, dyrektorka działu Industrial Services Hub, Savills.

Lokalizacja nowej fabryki pozwoli na doskonałe połączenia wewnątrz śląskiej aglomeracji, m.in. z sąsiednimi Gliwicami, Katowicami, Zabrzem czy Chorzowem, a także umożliwia sprawny dojazd do autostrad: A1 i A4, pozwalając dotrzeć zarówno do północnej, południowej, jak i wschodniej i zachodniej granicy.

Grupa Fortaco działa na rynku ponad 10 lat, zatrudniając obecnie 2800 pracowników na całym świecie. Firma jest niezależnym i jednym z największych na świecie partnerów strategicznych dla ciężkiego sprzętu terenowego i przemysłu morskiego, oferującą technologie, kabiny pojazdów, konstrukcje stalowe i podzespoły.

