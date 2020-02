Panattoni rośnie we Wrocławiu. Pierwszy etap City Logistics Wrocław wynajęty w całości

City Logistics Wrocław I to realizacja sześciu hal magazynowo-produkcyjnych o łącznej powierzchni ok 99 000 m kw., zaledwie 8 km od centrum Wrocławia. W pierwszej fazie oddano dwa budynki o łącznej powierzchni 36 700 m kw. Oba obiekty zostały już w całości wynajęte przede wszystkim firmom z sektora logistyczno-dystrybucyjnego, producentom i dostawcom branży motoryzacyjnej, czy firmom w sektorze AGD i RTV. Obecnie startuje budowa dwóch kolejnych hal o powierzchni odpowiednio 11 300 i 10 900 m kw.

- Podpisane umowy najmu wskazują na niesłabnące zainteresowanie tym regionem kraju. Mimo sporego nasycenia magazynami, popyt na infrastrukturę logistyczną jest nadal bardzo wysoki, co wynika z szybkiego rozwoju e-commerce. Dotyczy to zwłaszcza obiektów zlokalizowanych w obrębie miasta, dobrze skomunikowanych i ułatwiających dostawy tzw. ostatniej mili - mówi Damian Kowalczyk, Development Director z Panattoni.

Projekt architektoniczny parku może zostać elastycznie dostosowany do potrzeb najemcy zarówno pod kątem specyfikacji technicznej jak i powierzchni poszczególnych pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych czy socjalno-biurowych. Park wyposażony został w przestronne place manewrowe oraz wygodne parkingi i ma dostęp do komunikacji miejskiej Wrocławia, co jest dużym udogodnieniem dla pracowników.

Idealna lokalizacja tuż obok obwodnicy Wrocławia

City Logistics Wrocław I to nowoczesny park miejski zlokalizowany przy ulicy Kwiatkowskiego w obrębie przestrzeni miejskiej Wrocławia, pomiędzy trzema ważnymi węzłami: „Bielany Wrocławskie”, „Wrocław Południe” oraz „Wrocław Zachód”. Do centrum Wrocławia jest stąd 8 km, a w niedalekim sąsiedztwie parku krzyżują się autostrady A4 (2 km) i A8 (4 km), co znacznie ułatwia prowadzenie operacji logistycznych zarówno na terenie Polski jak i całej Europy. Ponadto park położony jest do tego zaledwie 13 km od portu lotniczego oraz 160 km od granicy niemieckiej.

City Logistics Wrocław I to kolejna inwestycja dewelopera w okolicy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Wrocławskie portfolio Panattoni składa się obecnie, poza kompleksami dystrybucyjnymi, również z obiektu typu BTS dla firmy Amazon. Centra logistyczne skupione są w południowej i zachodniej części aglomeracji wrocławskiej. Dolny Śląsk i Wrocław to jedna z pięciu największych i najatrakcyjniejszych lokalizacji logistycznych w kraju. Do tej pory wybudowano tu ok. 2 mln z 18,4 mln m kw. powierzchni w całej Polsce.