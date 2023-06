Panattoni rusza z rozbudową swojej największej inwestycji na Dolnym Śląsku – Wrocław Campus – w ramach której dostarczył dotychczas 185 000 m kw.

Deweloper właśnie rozpoczął realizację hali o powierzchni 30 000 m kw.

Po jej ukończeniu w I kw. 2024 r. zaplanowana jest budowa kolejnych 130 000 m kw.

Wartość dwóch nowych obiektów wyniesie 116 mln euro.

Panattoni weszło w 2023 rok z ponad 200 000 m kw. powierzchni spekulacyjnej w trakcie realizacji na Dolnym Śląsku – najwięcej w skali całego kraju. Najlepsze wyniki odnotowało również na koniec I kw. tego roku. Firma jest gotowa, aby odpowiadać na silny popyt w jednym z najatrakcyjniejszych regionów w Polsce, dlatego ruszyła z rozbudową największej inwestycji – Panattoni Park Wrocław Campus – o kolejne 30 000 m kw.

- Wrocław Campus położony jest w sercu jednej z najlepiej rozwiniętych stref logistycznych w Europie. Tę strategiczną lokalizację wybierają globalne firmy, którym zależy na możliwości dogodnego dotarcia do wielu europejskich rynków, przy zachowaniu niższych kosztów operacyjnych, które wciąż oferuje Polska. Bezpośredni dostęp do autostrad A4 i A8 otwiera dostęp do bazy klientów w Niemczech i Austrii, liczącej ponad 100 milionów osób. Region z takim potencjałem ma ogromne zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie przemysłowe, dlatego tworzenie kolejnych klastrów biznesowych, jak właśnie Wrocław Campus czy powstający w Magnicach Wrocław South Logistics Hub, to tylko kwestia czasu – mówi Damian Kowalczyk, Development Director w Panattoni.

W pobliżu Wrocław Campus położone są m.in obiekty firmy Amazon czy kompleks koreańskiego LG, obejmujący największą w Europie fabrykę baterii litowo-jonowych. To potwierdza atrakcyjność biznesową lokalizacji dla takich branż jak e-commerce czy automotive.

Ogromna powierzchnia – zielona realizacja. Kolejny obiekt w ramach Panattoni Wrocław Campus powstanie zgodnie z wysokim standardem zrównoważonego budownictwa i uzyska certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent. Klienci skorzystają m.in. z inteligentnych systemów zarządzania energią, armatury ograniczającej zużycie wody czy systemów wentylacji mechanicznej z wysokiej klasy filtrami. Deweloper zrealizuje również strefy zielone, które wyposaży w meble z ekologicznych materiałów, dostarczy stacje ładowania samochodów elektrycznych, a pomieszczenia biurowe zostaną zbadane pod kątem oświetlenia światłem naturalnym, akustyki i komfortu termicznego. Realizację poprzedziła Analiza Cyklu Życia (LCA).

Atrakcyjny dla inwestorów. Pierwszy etap Panattoni Wrocław Campus, który objął 185 000 m kw. został na początku roku zakupiony przez firmę P3 i była to jedna z największych transakcji w historii polskiego rynku powierzchni przemysłowych.

W drodze po kolejne miliony. W 2022 r. Panattoni przekroczyło 2 mln m kw. dostarczonej na Dolnym Śląsku powierzchni m.in. ruszając z budową Panattoni Park Wrocław South Logistics Hub, którego pierwszy etap został zakończony na początku br. i objął 120 000 m kw. Całość została skomercjalizowana jeszcze w trakcie budowy. W najbliższych miesiącach deweloper dostarczy kolejne 90 000 m kw. w ramach projektu. W ciągu roku firma planuje przekroczenie 2,3 miliona m kw. w regionie.

