Panattoni rozbudowuje park logistyczny pod Wrocławiem

Panattoni rozbudowuje Panattoni Park Wrocław West Gate.

Do nowopowstającego budynku wprowadzi się Hellmann Worldwide Logisitcs Polska – międzynarodowy operator logistyczny, który w ciągu najbliższego miesiąca zajmie 16,2 tys. mkw.

Po rozbudowie park osiągnie ok. 46,9 tys. mkw., a Panattoni zbliży się do 2 mln mkw. w regionie Wrocławia.

Panattoni kończy drugi budynek w ramach kompleksu Panattoni Park Wrocław West Gate. Już w przyszłym miesiącu 16,2 tys. mkw. zajmie firma Hellmann Worldwide Logistics Polska. To druga tegoroczna współpraca Panattoni z operatorem logistycznym, który wynajął powierzchnię również w toruńskim parku dewelopera.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Dwukrotna współpraca w jednym roku to zapowiedź owocnej kooperacji Panattoni z Hellmann Worldwide Logistics, więc niecierpliwie czekamy na jej rozwój – mówi Szymon WIęcek, Senior Development Manager w Panattoni.

Położenie Panattoni Park Wrocław West Gate zapewnia sprawny dojazd do każdej drogi szybkiego ruchu i autostrady w regionie Dolnego Śląska. Droga krajowa 94 prowadzi zarówno do drogi ekspresowej S3, biegnącej wzdłuż całej zachodniej granicy kraju, jak i do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. AOW łączy autostradę A4 z drogami ekspresowymi S5 i S8, co z kolei pozwala dotrzeć m.in. do Poznania, Warszawy, Łodzi, Krakowa oraz granicy z Czechami i Niemcami. Panattoni Park Wrocław West Gate znajduje się również 10 km od międzynarodowego portu lotniczego.

Panattoni Park Wrocław West Gate to kompleks dwóch budynków (17,6 tys. mkw. i 29,3 tys. mkw.) o docelowej powierzchni 46,9 tys. mkw., realizowanych zgodnie z certyfikacją BREEAM.