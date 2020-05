Panattoni rozbudowuje park w Trójmieście

Panattoni Park Tricity East III ma już najemców na ponad 26 tys. mkw. Są nimi operatorzy logistyczni: Greenyard Logistics Poland obsługujący branżę FMCG, który zajmie blisko 12 tys. mkw. oraz Omega Pilzno specjalizujący się w kompleksowej obsłudze łańcucha dostaw, z wynajętymi 14,5 tys. mkw.

Panattoni Park Tricity East III powstanie 4 km od Portu Gdańskiego i Terminala Kontenerewo DTC. Cała powierzchnia – 33 tys. mkw. – zostanie dostarczona w jednym etapie, a obaj najemcy uzyskają wczesny dostęp do obiektu już w październiku br.

- Nieustanny rozwój portu wpływa na stale rosnący rynek magazynowy w Trójmieście, który w 2019 stał się piątym regionem w Polsce pod względem dostarczonej powierzchni oraz popytu netto. My również dostrzegamy ogromny potencjał Pomorza, dlatego planujemy zwiększyć nasz wolumen w regionie do ok. 470 tys. mkw. jeszcze w tym roku - komentuje Martyna Sochaczewska, Leasing Manager w Panattoni.

Panattoni Park Trinity East III to jedna hala magazynowa klasy A wyposażona w doki i bramy z poziomu zero oraz wygodne parkingi i place manewrowe. Powierzchnia magazynowo-produkcyjna jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb klientów z różnych branż. Zgodnie z polityką Panattoni, obiekt uzyska certyfikat BREEAM na poziomie VERY GOOD.