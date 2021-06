Panattoni rozkręca największą inwestycję na Dolnym Śląsku

Panattoni już we wrześniu br. ukończy pierwsze 80 tys. m kw. kompleksu Wrocław Campus 39.

W ramach Wrocław Campus 39 obecnie budowane jest 160 tys. mkw - połowa metrażu będzie gotowa już we wrześniu br.

Campus Wrocław 39 docelowo zajmie 200 tys. mkw. i przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie „Excellent”.

Park znajduje się w pobliżu magazynów firmy Amazon oraz kompleksu koreańskiego LG, obejmującego m.in. największa w Europie fabrykę baterii litowo-jonowych dla aut elektrycznych. Powierzchnia dostarczona w takiej lokalizacji to doskonała wiadomość dla sektora handlu internetowego i elektromobilności, i już są jej pierwsze efekty i najmy. Na 78 tys. mkw. prowadzone będą operacje dla branży e-commerce, obejmujące wiele europejskich rynków. Kompleks to także dobre miejsce dla logistyki – jedna z czołowych firm z tego sektora wynajęła 6 tys. mkw. powierzchni, na której powstanie cross-dock. Wrocław Campus 39 osiągnie docelowo 200 tys. mkw.

- Rosnąca cały czas sprzedaż w kanale on-line w Europie napędziła pierwszy bardzo duży najem w ramach Wrocław Campus 39 i spodziewamy się kolejnych - komentuje Damian Kowalczyk, Development Director z Panattoni z Panattoni. - Przychody rynku e-commerce w Europie będą rosły do 2025 r. średnio o 5,16 proc. rocznie. Nieustanny wzrost tego segmentu motywuje największych graczy, do poszukiwania lokalizacji o paneuropejskim potencjale, dzięki czemu mogą obsługiwać więcej niż jeden rynek. Dlatego doskonałym wyborem dla e-commerce jest Wrocław Campus 39, który cechują: bliskość autostrady A4 czy drogi ekspresowej S8, dostęp do pracownika, a także bardzo dobry klimat do rozwoju biznesu w regionie - dodaje.

